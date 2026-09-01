"Це невимовний біль": Міс Україна Всесвіт-2026 показала свою зруйновану школу та звернулася до світу

Анна Ніконова

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Представниця України на конкурсі Міс Всесвіт 2026 Анна Ніконова показала наслідки російської атаки на свою школу в Києві та звернулася до світу із важливим посланням про українських дітей.

У День знань Анна повернулася до Академії сучасної освіти А+. Саме тут вона навчалася та працювала. Тепер частина будівлі потребує відновлення після російської атаки. Ніконова записала відео просто серед пошкоджених приміщень. Перед камерою вона говорила англійською. Її звернення було адресоване міжнародній аудиторії.

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«Привіт усім, я Анна Ніконова і прямо зараз я в Києві, у школі, яку побудувала моя мама і в якій я навчалася. Зараз я стою на сцені, де колись виступала. Це дійсно важко бути тут та бачити наслідки війни та того, що вона робить зі школами та іншими місцями по всій Україні», — розповіла представниця України на «Міс Всесвіт-2026».

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Анна Ніконова / © Інстаграм

Ніконова зізналася, що повернення до школи стало для неї особливо емоційним. Нині вона разом із викладачами та працівниками закладу долучається до його відновлення. Дівчина прагне, аби місце, пов’язане з її дитинством, знову наповнилося дитячим сміхом, музикою та творчістю.

«Я бачу, який вплив має війна, особливо на дітей. Це місце, де раніше гучно грала музика, люди сміялися, танцювали та виступали, зараз перетворилося на таке темне і зруйноване. Це надзвичайно мене засмучує», — зазначила Анна.

Анна Ніконова / © Інстаграм

Для Ніконової ця історія має особистий вимір. Академія пов’язана не лише з її освітою, а й із родиною, адже школу свого часу побудувала її мама. Водночас українка хоче говорити про неї не тільки як про місце, що постраждало від війни, а як про простір, який неодмінно повернеться до життя.

«Так я хочу презентувати Україну. Не через біль, який люди відчувають, проходячи через цю війну, а через людей, які працюють для того, щоб відбудувати все та стати сильнішими. Моя місія — показати світу, що навіть попри війну, діти в Україні отримують якісну освіту», — пояснила представниця України на “Міс Всесвіт”.

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Анна Ніконова / © Інстаграм

У своєму дописі Анна окремо звернула увагу на дітей, для яких початок навчального року більше не є безтурботним святом. Вона згадала тих, хто втратив можливість навчатися у звичних умовах, а також освітні простори, знищені російськими атаками.

«Сьогодні 1 вересня, день, який завжди асоціюється з дітьми, новими починаннями, сміхом та хвилюванням, що приходить з початком нового навчального року. У цей день я багато думаю про українських дітей. Про тих, хто був позбавлений нормального шкільного життя. Про школи та освітні простори, які були зруйновані. Про дітей, які більше ніколи не сядуть за парти», — написала Ніконова.

Анна Ніконова / © Інстаграм

Будівля Академії сучасної освіти “А+” постраждала під час російської атаки 15 червня. Усередині приміщення спалахнула пожежа, а сама будівля зазнала серйозних пошкоджень. Унаслідок удару також постраждала дев’ятиповерхівка навпроти: там вибило вікна та пошкодило фасад, а біля будинку згоріли автомобілі.

Анна Ніконова / © Інстаграм

Нагадаємо, нещодавно донька Кузьми Скрябіна повідомила про «приліт» по її будинку в Києві та показала наслідки.

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