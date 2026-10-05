"Це огидно": Анатолій Анатоліч публічно послав Потапа і Настю й зізнався, що б сказав реперу в очі

Потап і Настя Каменських, Анатолій Анатоліч

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Український телеведучий Анатолій Анатоліч розніс скандальний дует Потапа і Насті Каменських після їхніх гучних заяв.

Як відомо, нещодавно зіркове подружжя стало посміховиськом після інтерв’ю російській журналістці. Зокрема, українці зробили мемом зізнання Насті про нібито «кісту» від її спілкування українською мовою.

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Водночас Потап вирізнився своїми заявами про виїзд з України. Репер зізнався, що під приводом благодійності через різні міністерства перетинав кордони і паралельно займався там комерцією.

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Анатолій Анатоліч різко засудив таку позицію скандального дуету. На його думку, це безпосереднє підігрування російським наративам. І припустив, що навіть під час живої зустрічі з ними зараз «слів би не підібрав».

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/realpotap

«Розмовляйте якою хочте між собою. Але ж вони у весь голос підігрують росіянам. Це огидно. А коли ще й живеш за кордоном і вкидаєш такі речі — це несправедливо щодо людей. Якби я побачив Потапа наживо, то я б йому це сказав в обличчя: "Льошо, ти довб**об"», — зізнався Анатолій у проєкті «Ближче до зірок».

Водночас до Насті Каменських ведучий поставився дещо інакше. Він заявив, що не хоче окремо обговорювати її висловлювання, але не приховував непорозуміння. І насамкінець все ж публічно нецензурно послав обох артистів, які тривалий час живуть і працюють за кордоном.

«Настя — окей. Людина, яка вважає, що клінічне захворювання можна вилікувати думками — окей, це окремо. Не хочу туди лізти. Але Льоша… Мені здавалося, він освічена людина і точно не тупий. Та не тупий, а довб**об. Не знаю, як ще сказати. Та пішли на **й», — наголосив шоумен.

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Нагадаємо, нещодавно ще один артист в еміграції Олег Винник розповів про свої плани на повернення до України й назвав умову для цього.

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