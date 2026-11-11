"Це сором": вдова Білоножка поскаржилася на свою пенсію й порівняла її з виплатами інших українців

Світлана Білоножко / © facebook.com/svitlana.bilonozko

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Народна артистка України Світлана Білоножко відверто висловилася про пенсію в Україні.

Вдова співака Віталія Білоножка вважає, що виплати багатьом людям не відповідають рокам їхньої праці та внеску в розвиток країни. На проєкті «Наодинці з Гламуром» 69-річна артистка зауважила, що на тлі пенсій у дві-три тисячі гривень її виплати можуть здаватися прийнятними.

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Однак сама вона не вважає таку ситуацію нормальною. Білоножко наголосила, що проблема стосується не лише її особисто, а й людей різних професій, які десятиліттями працювали та сплачували податки.

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«Якщо рахувати, що у людей пенсія по 2-3 тисячі, то я, мабуть, мала б бути задоволеною. Але вважаю, що це сором. Навіть для тих людей, хто в колгоспах працювали, і на виробництвах, і наукові працівники… Коли вони кажуть, що у них пенсія 3-6 тисяч — це велика біда. Як можна так ставитися до людей, які працюють на цю країну, тут живуть. Найбільше багатство країни — люди, які працюють і сплачують податки. За людей треба боротися», — поділилася Світлана у розмові з Анною Севастьяновою.

Світлана Білоножко / © facebook.com/svitlana.bilonozko

Водночас артистка не стала називати точну суму власної пенсії і пояснила, чому уникає цифр. За її словами, вона вважає виплати недостатніми з огляду на багаторічну роботу в різних сферах і народне визнання.

Білоножко додала, що її колеги також отримують, на її думку, невідповідні пенсії, однак не всі наважуються відкрито говорити про невдоволення. Сама ж співачка вирішила порушити цю тему не лише від власного імені, а й від імені інших зірок.

«Навіть не хочу говорити про це (свою пенсію — прим. ред), але вважаю це — недостойна пенсія. Не лише у мене. Стільки пропрацювали, віддали здоров’я, і податки сплачували, починала з телебачення й закінчувала театром, а потім власний творчий шлях… Як можна мати таку пенсію? Негідні пенсії в усіх моїх колег. Але їм соромно назвати її недостойною і кажуть, що задоволені. А я незадоволена: за себе і за них», — підсумувала артистка.

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До слова, весною цього року Світлана Білоножко не приховувала свою пенсію й говорила, що тоді отримувала 11 600 грн. У той же час вона стверджувала, що ця цифра мала б сягати щонаймеше тисячі доларів.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «А я незадоволена!» БІЛОНОЖКО відверто про пенсію, чоловіків і життя після втрати

Нагадаємо, нещодавно Світлана Білоножко висловилася про особисте життя й чи готова до нового роману після втрати чоловіка.

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