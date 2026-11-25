Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

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Український співак і актор Володимир Дантес поділився роздумами про свій невдалий шлюб та зізнався, в чому могла бути помилка.

В коментарі проєкту «Ранок у великому місті» артист поміркував про причини розриву його шлюбу з Надею Дорофєєвою. На його думку, однією з проблем могло стати недостатнє розуміння себе та власних бажань у певний період життя. Водночас після завершення шлюбу він зміг переосмислити чимало речей і зробити для себе важливі висновки.

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Дантес припустив, що подібні труднощі знайомі багатьом людям його покоління. За його словами, іноді люди створюють сім’ю надто рано, а згодом, намагаючись розібратися у собі, віддаляються від тих, хто їх любить.

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Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

«Це велика проблема всіх людей нашого віку: ми одружуємося чи занадто рано, чи доходили до віку, коли ми не знали, що з нами відбувається. І, щоб знайти себе, ми втрачаємо людей, які нас любили, чи відштовхуємо їх, чи розуміємо, що ми насправді не любили», — розповів співак.

Окремо Володимир назвав рису власного характеру, яка, на його думку, може ускладнювати стосунки. Артист зізнався, що йому важко говорити про емоції та показувати свою вразливість, навіть коли всередині боляче.

«Страшно сказати про свої емоції. Я закрита людина. Мені важко говорити про почуття. Ми можемо транслювати, що ми такі круті, але насправді ми вразливі. Нам часто боляче, але ми не можемо про це сказати», — додав Дантес.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес чесно висловився, що думає про перерву в стосунках та розставання.

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