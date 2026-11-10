"Це все дуже складно": Тіна Кароль не стала приховувати, як переживає російські атаки на Київ

Тіна Кароль

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Українська співачка Тіна Кароль зізналася, як справляється з емоційним напруженням через російські обстріли Києва та що допомагає їй не втрачати внутрішню опору.

Артистка не приховує, що постійні атаки ворога даються їй непросто. Навіть щільний робочий графік не здатний повністю відвернути увагу від того, що відбувається навколо. Водночас Кароль намагається не залишати собі надто багато вільного часу. Вона зосереджується на улюбленій справі та знаходить сили в щоденній діяльності. Особливе місце в її житті посідають Київ і люди, які залишаються поруч. Саме це допомагає співачці триматися у складні періоди.

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«Мене рятує улюблена професія, відчуття власної місії та любов до Києва і людей. Я постійно чимось займаю себе, фактично 24/7, окрім часу на сон. Намагаюся фокусуватися на чомусь конкретному, бути уважною до деталей», — поділилася виконавиця в інтерв’ю «Туру зірками».

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© Пресслужба Тіни Кароль

Однак за постійною зайнятістю не завжди вдається приховати справжні переживання. Тіна наголошує: робота допомагає їй зосередитися на важливому, але не скасовує емоцій, які виникають через війну. Співачка також зізналася, що їй особливо боляче бачити смуток на обличчях українських жінок. Водночас вона не вважає за потрібне вдавати, ніби все добре, коли насправді це не так.

«Але сум і смуток приходить, і дуже не хочеться, щоб на наших дівочих обличчях його було видно, звісно. Але він є, і це все дуже складно», — відверто зазначила Кароль.

© Пресслужба Тіни Кароль

Нагадаємо, нещодавно відомий продюсер розкрив справжню причину виїзду Ані Лорак до РФ і чи причетна до цього Тіна Кароль.

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