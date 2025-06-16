Цибульська на тлі скандалу довкола Сердючки зробила емоційну заяву: "У кожного є вибір"

Вєрка Сердючка та Оля Цибульська

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Українська співачка Оля Цибульська на тлі мовного скандалу, який розгорівся довкола концерту Андрія Данилка в образі Вєрки Сердючки, зробила емоційну заяву.

Так, 13 червня шоумен відіграв концерт у Києві. Однак виступ не минув без скандалів, адже на сцені Данилко виконав декілька старих російськомовних хітів. Звичайно ж, це викликало хвилю обурення. До обговорення долучилася й Оля Цибульська.

Виконавиця переконана, що в Україні вже настав час кардинальних змін. Зокрема, артист на сцені – це вже не лише шоу, а й меседж, який він несе. За словами Цибульської, російська мова на українській сцені є неприпустимою, і кожен співак робить свій вибір.

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"У момент, коли країна втрачає дітей, мову, домівки, артист на сцені — це вже не просто шоу. Це — меседж, це — тон, це — напрямок. Я вірю в Вєрку. Але не вірю, що російська мова на українській сцені зараз — це просто звичка. У кожного артиста є вибір. Ми сьогодні не граємось у "пофіг". Ми формуємо культуру, якою будуть пишатись ті, хто вижив. І навіть космічна народна любов до легенди — не виправдовує російську мову. Бо зараз — не час "як було раніше". Зараз — час "як буде тепер", — висловилася виконавиця.

Допис Олі Цибульської / © instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська також звернулася до Андрія Данилка. Артистка зазначила, що всі улюблені хіти можна перекласти українською мовою, а вона ж готова в цьому допомогти: "Я готова сісти поруч і допомогти зробити найкращий переклад улюблених хітів".

Скандал довкола концерту Вєрки Сердючки – що відомо

13 червня шоумен Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки відіграв концерт у Києві. Однак деяких обурило те, що зі сцени пролунало декілька старих російськомовних хітів артистки, мовляв, після початку повномасштабного вторгнення Росії це є просто неприпустимо.

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До скандалу долучився мовний омбудсмен Тарас Кремінь, який переконаний, що Андрій Данилко порушив закон. Він звернувся до поліції з проханням вжити необхідних заходів. У команді Вєрки Сердючки вже теж відреагували на скандал та пояснили позицію щодо російськомовних хітів.