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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
915
Час на прочитання
2 хв

Цибульська після переїзду до будинку зізналася, чому спить окремо від чоловіка: "Засинаю з сином"

Артистка поділилася тонкощами свого міцного тривалого шлюбу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Оля Цибульська

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська поділилася відвертими деталями свого сімейного побуту.

Артистка розповіла, що вони з чоловіком Сергієм призвичаїлися спати у різних кімнатах після того, як переїхали до будинку з сином Нестором. Оля чесно назвала причину такого рішення. Вона зазначила, що це не лише прагнення до особистого простору, а й турбота про сина, про якого вона дбає під час нічних повітряних тривог.

"Так. Спимо в різних кімнатах. Я сплю з Нестором через тривоги. Був випадок, коли прогуділа сирена і я летіла на поверх до Нестора, щоб спускати його на перший поверх і впала – травмувала ногу, спину. Було все синє. Тому я вирішила, що засинаю поруч з сином. І в момент, коли тривога, я швидше можу зреагувати. Мені важливо бути поруч", - розповіла артистка в інтерв'ю Мирославі Мандзюк.

Оля Цибульська з родиною / © instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська з родиною / © instagram.com/cybulskaya

Водночас артистка не дала приводів бити на сполох щодо можливого розпаду шлюбу. Навпаки виконавиця додала, що це підсилює їхні з чоловіком почуття і тепер вони ходять на так звані побачення одне до одного.

"Чоловік запрошує мене. Класно впливає на стосунки. По-перше, я хроплю, а він не має цього знати. По-друге, це реально прикольно, коли є простір і ви можете десь бачитися. І мені подобається, мені треба часто побути самій. Тому на побачення сходили, а хропіти — в різні кімнати", — пояснила зірка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська показала нові рідкісні спільні фото з чоловіком і сином. Крім того, співачка розкрила головну для неї істину кохання.

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Дата публікації
Кількість переглядів
915
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