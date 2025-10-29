ТСН у соціальних мережах

Цибульська жорстко висловилася про відомого українського співака: "Він хамло"

Артистка окреслила свою чітку позицію щодо зіркового колеги.

Оля Цибульська та Parfeniuk

Українська співачка та ведуча Оля Цибульська відверто розповіла, з яким артистом ніколи б не заспівала дует.

У новому відео виконавиці запропонували обрати між Іво Бобулом, Святославом Вакарчуком та Іллею Парфенюком, відомим як Parfeniuk. Без жодних вагань Оля назвала останнього. Співачка

Зірка на Люкс ФМ пояснила, що її розчарувала поведінка музиканта під час одного з ефірів, де вона працює ведучою та додала, що не терпить неповаги й не бачить сенсу у творчій співпраці з тими, хто не вміє поводитися професійно.

"Парфенюк. Він хамло був у нас на ефірі", — сухо зазначила знаменитість.

Parfeniuk / © instagram.com/parfeniuk_13

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська нарешті розставила всі крапки над "і" щодо своїх стосунків із Дзідзьо. Артистка зізналася, що між ними немає ані роману, ані родинних зв’язків, проте вона дуже цінує їхню дружбу та творчий тандем, який триває вже багато років.

