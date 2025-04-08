Цимбалару розсекретила свої витрати під час війни та що їй приносить найбільший дохід

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

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Українська акторка Анастасія Цимбалару, яка нещодавно коментувала возз'єднання з колишнім чоловіком, висловилася про свої заробітки.

За словами зірки, під час війни вона має два джерела доходів — акторство та блогерство. Щоправда, робота у телепроєктах приносить їй більше грошей. В інтерв'ю проєкту "33 запитання" Анастасія також розсекретила, що насправді не витрачає надмірну суму коштів на себе. Їй достатньо тисячі доларів на місяць. Але водночас зі свого заробітку Цимбалару виділяє кошти на зарплатню команді. Артистка ділиться, що зменшила її щомісячний бюджет наявність власної нерухомості.

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Можу прожити на тисячу доларів, але у мене є команда, за яку я несу відповідальність. Тому я щомісяця плачу зарплатню. Акторство приносить більше коштів. Коли почалась повномасштабна війна, у мене була фінансова подушка. Але десь за пів року її не стало. Ми пішли в волонтерство. І, як виявилося, волонтерство — це не лише збирати донати й щось організовувати, але це ще й вкладати і свої гроші. Тому вони швидко закінчилися. Далі я почала розвивати свій Instagram. Я заводила будильник на шосту ранку, вставала щодня, знімала й монтувала. Намагалася цю справу якось розвивати, бо розуміла, що це може приносити дохід. Потім почалися знімання", — поділилася акторка.

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Нагадаємо, нещодавно Анастасія Цимбалару оголосила про паузу в кар’єрі та назвала причину такого рішення.