Анастасія Цимбалару, Тарас Цимбалюк, Володимир Дантес / © Колаж ТСН.ua

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Акторка Анастасія Цимбалару прокоментувала чутки про романи з Тарасом Цимбалюком і Володимиром Дантесом, а також розсекретила вартість найдорожчої сумки у своєму гардеробі.

Особисте життя Анастасії після розлучення залишається предметом активних обговорень. Відтоді акторці регулярно приписують нові романи. Серед імовірних обранців зірки опинялися її колеги та відомі артисти. Сама Цимбалару не поспішає розкривати подробиці особистого життя. Однак цього разу вона вирішила розставити крапки над «і». Про це акторка розповіла проєкту «Ближче до зірок».

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Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Зокрема, Анастасія спростувала припущення про роман із Тарасом Цимбалюком. Чутки виникли після появи спільних кадрів акторів зі знімального майданчика стрічки «Коли ти розлучишся?», де їхні персонажі мають романтичну історію.

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«Це було напередодні нашої прем’єри фільму "Коли ти розлучишся?". У мене в партнерах був Тарас Цимбалюк, і в нас була певна любовна лінія в цьому фільмі. Після перших же фотографій зі знімального майданчика всі заголовки почали кричати про те, що Цимбалару і Цимбалюк разом», — пояснила артистка.

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

А ось щодо Володимира Дантеса акторка зробила доволі приємне зізнання. Раніше вона назвала співака своїм типажем чоловіка. Під час наступної зустрічі на знімальному майданчику артист пригадав її слова, щоправда, дещо прикрасив почуте. За словами Анастасії, Дантес вирішив, що вона не лише назвала його своїм типажем, а й визнала найсексуальнішим чоловіком у світі.

«Я сказала, що так, це мій типаж. Потім ми пересіклися на зніманнях, де Дантес сказав, що бачив цей ролик, і йому було дуже приємно — мовляв, я не просто вказала, що він мій типаж, а й назвала його найсексуальнішою людиною в цьому світі. Це, звісно, його творчий домисел, проте — хай буде», — з усмішкою поділилася Цимбалару.

Анастасія Цимбалару

Окрім особистого життя, акторку розпитали й про витрати на гардероб. Виявилося, що найдорожчою річчю серед її модних придбань стала сумка від відомого бренду, за яку вона свого часу віддала чотири тисячі доларів. Щоправда, таке дороге придбання Анастасія зробила ще до повномасштабної війни й відтоді не повторювала подібних витрат.

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«Я не впевнена, що цю інвестицію можна назвати розумною, але діло було ще до початку повномасштабного вторгнення. Тоді й проєктів була інша кількість, і гонорари були інші, тому я могла собі дозволити зробити таке дороговартісне придбання. З того часу ця історія не повторювалася», — зізналася акторка.

Анастасія Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Цимбалару після розриву з Баклановим вперше заговорила про друге весілля та материнство.

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