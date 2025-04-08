Цимбалару зізналась, чи намагалася відновити стосунки з ексчоловіком Баклановим після розлучення

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

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Українська акторка Анастасія Цимбалару, яка оголосила про паузу в кар’єрі, зізналась, чи намагалися вони з колишнім чоловіком, зіркою серіалу “Спіймати Кайдаша” Григорієм Баклановим, відновити стосунки після розлучення.

Пара розірвала шлюб рік тому. Тим не менш, вони часто бачаться, проводять час разом, працюють і з’являються в одне одного у фотоблогах. Фани навіть почали підозрювати, чи не разом вони знову.

Анастасія Цимбалару на проєкті “33 запитання” запевняє, що між ними з Григорієм Баклановим чудові стосунки. Вони приятелюють, спілкуються. Після розлучення парі вдалося зберегти теплі взаємини та не тримати образ одне на одного.

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“Все супер (з колишнім чоловіком — прим. ред.), все чудово! Ми дружимо, ми спілкуємося, у нас все класно. Ми просто двоє дорослих людей, які вміють розмовляти, які приймали дорослі рішення, які відпустили образи, які чують одне одного, поважають і все”, — поділилася акторка.

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

А от на запитання — чи намагалися вони відновити стосунки — Цимбалару давати конкретної відповіді не стала. Артистка побажала не розмовляти на тему особистого життя.

“Давай не будемо розмовляти про колишні стосунки. Вже рік ялозять цю тему і ніяк не дадуть нам спокій. У нас все чудово!” — відповіла артистка.

Нагадаємо, Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов оголосили про розлучення рік тому. А от причину такого рішення вони розкривати не стали. Тим не менш, після розлучення Цимбалару вже намагалася закрутити новий роман, однак розійшлася з бойфрендом.