Цимбалюк на тлі чуток про роман зі Світлицькою поїхав з нею у подорож і показав, де вони зараз

Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька

Український актор Тарас Цимбалюк підігрів чутки про новий роман після поєкту «Холостяк».

Днями раніше артиста заскочили за спільним переглядом фільму з акторкою Оленою Світлицькою в одному з кінотеатрів Києва. Згодом і самі зірки записали кумедний спільний ролик і назвали свою зустріч «випадковою». Тим не менш, це не спинило хвилю чуток про те, що Олена й Тарас могли закрутити роман.

Цього разу в Instagram актори поділилися, що разом поїхали на відпочинок. Тарас показав Олену у своїй машині та як вони прямували до засніжених Карпат. До слова, атмосфера виявилася доволі емоційною, адже акторка розчулилася від пісні, яка лунала в салоні та краси довкола.

Олена Світлицька / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Рилз Тараса Цимбалюка та Олени Світлицької / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

«Цінувати кожну мить», — написав Тарас з Оленою.

У коментарях одні юзери взялися ще більше підозрювати зірок у почуттях, а решта ж з гумором поставилася до спільного допису.

Це чудово. Рада за Вас і Вашу другу половинку

Навіть «Санта Барбара» курить. Новий серіал «Величне століття. Султан Цимбалан»

Головне, щоб були щасливі, хоча охоплення самі себе не зроблять

