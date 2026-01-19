ТСН у соціальних мережах

Цимбалюк на тлі чуток про роман зі Світлицькою поїхав з нею у подорож і показав, де вони зараз

Актори регулярно проводять час разом і підсилюють цікавість фанів.

Віра Хмельницька
Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька

Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька

Український актор Тарас Цимбалюк підігрів чутки про новий роман після поєкту «Холостяк».

Днями раніше артиста заскочили за спільним переглядом фільму з акторкою Оленою Світлицькою в одному з кінотеатрів Києва. Згодом і самі зірки записали кумедний спільний ролик і назвали свою зустріч «випадковою». Тим не менш, це не спинило хвилю чуток про те, що Олена й Тарас могли закрутити роман.

Цього разу в Instagram актори поділилися, що разом поїхали на відпочинок. Тарас показав Олену у своїй машині та як вони прямували до засніжених Карпат. До слова, атмосфера виявилася доволі емоційною, адже акторка розчулилася від пісні, яка лунала в салоні та краси довкола.

Олена Світлицька / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Олена Світлицька / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Рилз Тараса Цимбалюка та Олени Світлицької / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Рилз Тараса Цимбалюка та Олени Світлицької / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

«Цінувати кожну мить», — написав Тарас з Оленою.

У коментарях одні юзери взялися ще більше підозрювати зірок у почуттях, а решта ж з гумором поставилася до спільного допису.

  • Це чудово. Рада за Вас і Вашу другу половинку

  • Навіть «Санта Барбара» курить. Новий серіал «Величне століття. Султан Цимбалан»

  • Головне, щоб були щасливі, хоча охоплення самі себе не зроблять

Нагадаємо, нещодавно музиканту Кіту Урбану приписали роман з молодшою на 32 роки колегою — дівчина відповіла на чутки й що насправді між ними.

