Цимбалюк офіційно розірвав стосунки з колишньою та став новим героєм шоу "Холостяк"

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Український актор Тарас Цимбалюк розійшовся з бізнесвумен Світланою Готочкіною.

Чутки про те, що пара вже не разом почали ширитися від грудня минулого року. Шанувальники запримітили, що вони дистанціювалися одне від одного та більше відмовилися від згадок про свої стосунки на публіці. І лише зараз Тарас дав чітко зрозуміти, що таки дійсно він має статус холостяка.

Актор зробив це в найнеочікуваніший спосіб. У своєму фотоблогу він оприлюднив анонс нового сезону шоу "Холостяк" і ошелешив фанів, що саме він буде новим героєм романтичного реаліті. Тим самим дав зелене світло дівчатам, які хотіли б з ним спробувати закрутити роман.

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Тарас Цимбалюк про участь у “Холостяку” / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

У коментарях на таку приголомшливу новину вже відреагувало чимало користувачів. Фани Цимбалюка не змогли підібрати слів від подиву та водночас зізналися, що з нетерпінням чекають на романтичні пригоди.

Це буде нереальний сезон я сподіваюся

Ну сказати, що я в *х*ї — це нічого не сказати

Мій шок в щоці

Скільки сердець розіб'є цей "Холостяк"

Нагадаємо, нещодавно співак Вадим Олійник прокоментував чутки про стосунки з переможницею "Холостяка" Інною Бєлєнь після того, як вона розійшлася з Олександром Тереном.