Цимбалюк приголомшив сумою, яку йому пропонували за інтим: "На мене чекало три дівчини"

Український актор Тарас Цимбалюк поділився секретами особистого життя.

Артист чесно зізнався, що свого часу ним цікавилися настільки, що пропонували гроші за інтим. За словами Тараса, це було одразу декілька жінок. Актор у відповідь на пропозицію провести з ним годину разом лише посміявся. Але на цьому жінки не зупинилися та запропонували йому за згоду чималу суму — п’ять тисяч доларів. Проте Цимбалюк однаково відмовився.

«Декілька років тому мені дівчата відео присилали — були докази того, що вони мене чекають. Вони мені казали: „Ну скільки ти хочеш?“ Я сміявся і відправляв смайлики „ха-ха“ на ці всі відео. І вони написали: „Ми тобі платимо п’ять тис. дол., якщо ти до нас приїдеш зараз на годину“. І чекало на мене три дівчини», — розповів артист у шоу Upgrade.

Водночас зірка чесно визнає, що в його житті було чимало сексуальних партнерок. Цимбалюк говорить, що не підраховував їхню кількість і не веде обліку. Тим не менш, пояснив, що зараз його ставлення до таких речей змінилося. Зокрема, його припинила цікавити кількість і в пріоритеті для близькості для нього перш за все енергія жінки.

«Чесно, я не можу на нього відповісти. Я реально не знаю. Ця історія на якийсь статистичний вайб мене не надихнула. Це зовсім неважливо насправді. Тому що оцей студентський вайб і набір чисто на статистику — це сумнівна така справа. Зараз мені не хочеться розфокусовуватися, а хочеться поєднуватися в уьому унікальному процесі з людиною, яка може дати цю саму енергію, яку я їй даю», — пояснив Тарас.

