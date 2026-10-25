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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Цимбалюк привів свою кохану на "Голос країни-14": Кароль не втрималася й станцювала босоніж на кріслі

Акторка Олена Світлицька здивувала своїм прихованим талантом, а Могилевська поцікавилася весіллям зіркової парочки.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька на "Голосі країни-14"

Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька на "Голосі країни-14" / © 1+1

Неочікуваною учасницею проєкту «Голос країни-14» стала акторка Олена Світлицька.

Зірка вже відома глядачам своєю участю у популярних українських серіалах і виставах. Останнім часом її ім’я також було на слуху й через те, що вона оголосила про роман з колегою Тарасом Цимбалюком.

За словами 34-річної артистки, певний час навіть коханий не знав про її прихований талант. Проте зі сльозами Олена згадала бабусю, яка змалечку підтримувала її захоплення співом і водила на імпровізовані концерти.

Тепер акторка вирішила втілити давню мрію та вийшла на сцену з енергійною піснею Гайтани «Самотня боса». Щоб повністю зануритися в атмосферу виступу, Світлицька зняла підбори й почала танцювати босоніж.

Енергія учасниці швидко передалася тренерам. Тіна Кароль також скинула підбори й танцювала просто на кріслі. Тим часом Наталія Могилевська пританцьовувала поруч із MONATIK, сидячи на краю його крісла. Зрештою саме Могилевська натиснула червону кнопку й запросила Олену до своєї команди.

Голос країни-14 / © 1+1

Голос країни-14 / © 1+1

MONATIK і Наталія Могилевська / © 1+1

MONATIK і Наталія Могилевська / © 1+1

Після виступу акторка не приховувала радості та вивела на сцену свого обранця під гучні овації. Цимбалюк зустрів щасливу кохану букетом півоній і поцілунком. Романтичний жест не залишився без уваги тренерів: Тіна Кароль зізналася, що вперше побачила актора наживо, а Могилевська одразу поцікавилася, коли пара планує весілля.

Запитання змусило Цимбалюка зашарітися, однак закохані запевнили, що обов’язково повідомлять про свято й запросять наставницю. Могилевська також привітала пару та наголосила на важливості любові й творчості навіть у часи війни.

Наталія Могилевська, Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька на "Голосі країни-14" / © 1+1

Наталія Могилевська, Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька на "Голосі країни-14" / © 1+1

«Від усього серця скажу вам, що створювати своє життя, любов, продовжувати народжувати, виховувати дітей, співати, знімати кіно під час війни — це, вважаю, і є наша головна перемога. Щаслива вас бачити, вітаю», — сказала тренерка.

Ба більше, вже за лаштунками Тарас пожартував, що навіть за потреби наважиться на тріо з Оленою та Наталею.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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