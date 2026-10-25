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Цимбалюк привів свою кохану на "Голос країни-14": Кароль не втрималася й станцювала босоніж на кріслі
Акторка Олена Світлицька здивувала своїм прихованим талантом, а Могилевська поцікавилася весіллям зіркової парочки.
Неочікуваною учасницею проєкту «Голос країни-14» стала акторка Олена Світлицька.
Зірка вже відома глядачам своєю участю у популярних українських серіалах і виставах. Останнім часом її ім’я також було на слуху й через те, що вона оголосила про роман з колегою Тарасом Цимбалюком.
За словами 34-річної артистки, певний час навіть коханий не знав про її прихований талант. Проте зі сльозами Олена згадала бабусю, яка змалечку підтримувала її захоплення співом і водила на імпровізовані концерти.
Тепер акторка вирішила втілити давню мрію та вийшла на сцену з енергійною піснею Гайтани «Самотня боса». Щоб повністю зануритися в атмосферу виступу, Світлицька зняла підбори й почала танцювати босоніж.
Енергія учасниці швидко передалася тренерам. Тіна Кароль також скинула підбори й танцювала просто на кріслі. Тим часом Наталія Могилевська пританцьовувала поруч із MONATIK, сидячи на краю його крісла. Зрештою саме Могилевська натиснула червону кнопку й запросила Олену до своєї команди.
Після виступу акторка не приховувала радості та вивела на сцену свого обранця під гучні овації. Цимбалюк зустрів щасливу кохану букетом півоній і поцілунком. Романтичний жест не залишився без уваги тренерів: Тіна Кароль зізналася, що вперше побачила актора наживо, а Могилевська одразу поцікавилася, коли пара планує весілля.
Запитання змусило Цимбалюка зашарітися, однак закохані запевнили, що обов’язково повідомлять про свято й запросять наставницю. Могилевська також привітала пару та наголосила на важливості любові й творчості навіть у часи війни.
«Від усього серця скажу вам, що створювати своє життя, любов, продовжувати народжувати, виховувати дітей, співати, знімати кіно під час війни — це, вважаю, і є наша головна перемога. Щаслива вас бачити, вітаю», — сказала тренерка.
Ба більше, вже за лаштунками Тарас пожартував, що навіть за потреби наважиться на тріо з Оленою та Наталею.
Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».