Цимбалюк різко висловився про найгучнішу прем’єру року та чесно сказав, що думає про роботу Нолана

Тарас Цимбалюк / © пресслужба каналу "1+1"

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Український актор Тарас Цимбалюк поділився враженнями від нового фільму Крістофера Нолана «Одіссея» та не приховував свого захоплення стрічкою.

Після перегляду картини зірка серіалів опублікував у Instagram емоційну рецензію. Цимбалюк зізнався, що давно не отримував таких сильних вражень від кіно. За його словами, Нолан знову підтвердив репутацію режисера, який вміє поєднати масштаб, глибокі сенси та видовищність. Актор наголосив, що легендарну історію Гомера постановник переосмислив по-новому. Саме тому «Одіссея», на його думку, заслуговує на особливу увагу глядачів.

«Це — вау, друзі! Дуже глибока трансляція вічної історії Гомера, яку вже десятки разів екранізували. Нолан — естет, перфекціоніст, майстер масштабу, майстер атмосфери… Це нереально красиво! Титанічні сенси закладені у стрічці», — написав Тарас Цимбалюк.

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Історія Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Також актор звернув увагу, що майже кожен епізод має філософський підтекст. Він переконаний, що картина є не просто пригодницькою історією, а й потужним антимілітарним висловлюванням, яке особливо відгукується сучасному глядачеві. Окремо Цимбалюк відзначив акторські роботи Роберта Паттінсона та Метта Деймона, назвавши їх бездоганними. Після перегляду він навіть додав «Одіссею» до переліку своїх найулюбленіших фільмів.

«Кіно буквально буяє сценами, від яких неможливо відірватися. І кожна з них несе філософське підґрунтя. Кожна алегорія має значення», — підсумував актор, оцінюючи нову роботу Крістофера Нолана.

Рецензія Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, нещодавно Олена Світлицька відверто висловилася про стосунки з Цимбалюком та пояснила, чому тримає роман у таємниці.

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