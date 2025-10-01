Цимбалюк відповів актору-воїну на критику його ролі "азовця" в фільмі: "Традиційно дої**лись до мене"

Тарас Цимбалюк та Данііл Мірешкін

Реклама

Український актор Тарас Цимбалюк відповів акторові та військовослужбовцю Даніілу Мірешкіну, який розкритикував його за роль "азовця" у фільмі.

Йдеться про стрічку "Привіт Лютий", де артист втілює на екранах одного з головних персонажів. Мірешкін не оцінив, що Цимбалюк, який не має жодної дотичності до військової справи та потрапляв у низку скандалів, носить шеврон "Азову".

Тарас Цимбалюк відповів на критику. Артист запевняє, що підрозділ "Азов" допомагає працювати над фільмом. Військові присутні на знімальному майданчику та допомагають акторам розбиратися у всіх тонкощах військової справи. Ба більше, шеврон та навіть бронежилет Тарасу Цимбалюку особисто дав військовий з "Азову".

Реклама

"Легендарний підрозділ "Азов" ініційовано доєднався до співпраці над фільмом "Привіт Лютий", де я зараз знімаюсь. Співпраця створена за участі держкіно, продюсерів і т. д. Більше того, герой "Азову" одягнув на мене свій бронік і шеврон. Далі, бійці "Азову" постійно присутні на фільмуванні і вони інструктують акторів у військових тонкощах та специфіці. Цей жест був узгоджений задовго до старту знімань", - говорить артист.

Допис Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк обурився, що розкритикували особистого його. За словами артиста, за цей час зняли чимало воєнних фільмів, де грали актори, а не реальні військові, а дісталося лише йому. Також знаменитість нагадав, що театр, де він працює, переказує з заробітку чимало коштів на допомогу війську, а він після кожної вистави закликає донатити. Тож, мовляв, критика його роботи – це знецінення праці волонтерів.

"У Києві за 4 роки знято кілька десятків фільмів про сучасні трагічні реалії. 90% людей в кадрі, що носять однострій та шеврони різних підрозділів - актори. Але, традиційно, вирішили дої**тись до мене. Ще, мій театр від перших днів війни щомісяця допомагає нашим героям. З кожної вистави якась частина йде на підтримку фронту. Ми мільйони вже спрямували на допомогу ЗСУ. Я зіграв майже 300 вистав: після кожної я стою на авансцені і закликаю допомагати нашій армії. Знецінивши зараз мене, поставили під сумнів важливу волонтерську роль моїх колег, котрі теж всі ці 4 роки збирають гроші для бійців", - додав актор.

Зазначимо, Данііл Мірешкін розкритикував Тараса Цимбалюка за те, що той грає роль "азовця" та одягає шеврон, при цьому він не має стосунку до військової справи. Тим часом справжні бійці докладають зусиль, аби потрапити до "Азову" і одягеути той самий шеврон. Окрім того, за словами Мірешкіна, Цимбалюк неодноразово потрапляв у скандали: розважався під російські пісні та проводив час у компанії одіозної блогерки Анни Алхім.