Цимбалюк здивував кохану подарунком за 15 тис. грн: що актор презентував Світлицькій на 35-річчя

Олена Світлицька й Тарас Цимбалюк / © instagram.com/olena_svitlytska

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Кохана українського актора Тараса Цимбалюка — акторка Олена Світлицька — відсвяткувала 35-річчя.

З нагоди свята учасниця «Голосу країни-14» зібрала найближчих. Так, Олена провела час в одному з київських закладів у компанії свого обранця та друзів, серед яких Надія Хільська, Павло Текучев, Володимир та Олена Горянські та інші. Крім застілля, іменинниця розважала гостей музикою, яку грала запрошена діджейка.

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Олена Світлицька, Тарас Цимбалюк і друзі / © instagram.com/olena_svitlytska

Олена Світлицька й Тарас Цимбалюк / © instagram.com/olena_svitlytska

У фотоблогу Світлицька опублікувала серію фото з того дня й похизувалася солодким сюрпризом від Тараса — червоним тортом з бантиками і свічками. У дописі акторка поділилася своїми емоціями й зізналася, що почувається абсолютно щасливою зараз.

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«Я хочу аби Інстаграм знову став тим щоденником найтепліших спогадів життя. І в свої 50 хочу дивитися на ці світлини і думати „які ми були красиві і щасливі!“ Мої 35 і свято, яке склалося за один день! Магія», — поділилася зірка.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/olena_svitlytska

Водночас в інтерв’ю JetSetter Олена розповіла більше про подарунки. Зокрема, зізналася, що цього року обранець дивував її нішевим французьким парфумом, вартість якого становить близько 350 доларів. Аромат має назву «Воскресіння» й іменинниця пов’язує це з новим розділом життя.

«Іноді подарунок промовляє значно більше, ніж можна сказати словами, — особливо тоді, коли його сенс так тонко збігається з власними відчуттями», — зауважила зірка.

Олена Світлицька й Тарас Цимбалюк / © instagram.com/olena_svitlytska

Нагадаємо, нещодавно свій день народження святкував режисер і ведучий Євген Синельников. Його дружина Наталія показала їхню крихітну доньку з нагоди 45-річчя зірки.

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