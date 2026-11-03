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Цимбалюк здивував кохану подарунком за 15 тис. грн: що актор презентував Світлицькій на 35-річчя
Олена Світлицька показала, як камерно відсвяткувала день народження у Києві.
Кохана українського актора Тараса Цимбалюка — акторка Олена Світлицька — відсвяткувала 35-річчя.
З нагоди свята учасниця «Голосу країни-14» зібрала найближчих. Так, Олена провела час в одному з київських закладів у компанії свого обранця та друзів, серед яких Надія Хільська, Павло Текучев, Володимир та Олена Горянські та інші. Крім застілля, іменинниця розважала гостей музикою, яку грала запрошена діджейка.
У фотоблогу Світлицька опублікувала серію фото з того дня й похизувалася солодким сюрпризом від Тараса — червоним тортом з бантиками і свічками. У дописі акторка поділилася своїми емоціями й зізналася, що почувається абсолютно щасливою зараз.
«Я хочу аби Інстаграм знову став тим щоденником найтепліших спогадів життя. І в свої 50 хочу дивитися на ці світлини і думати „які ми були красиві і щасливі!“ Мої 35 і свято, яке склалося за один день! Магія», — поділилася зірка.
Водночас в інтерв’ю JetSetter Олена розповіла більше про подарунки. Зокрема, зізналася, що цього року обранець дивував її нішевим французьким парфумом, вартість якого становить близько 350 доларів. Аромат має назву «Воскресіння» й іменинниця пов’язує це з новим розділом життя.
«Іноді подарунок промовляє значно більше, ніж можна сказати словами, — особливо тоді, коли його сенс так тонко збігається з власними відчуттями», — зауважила зірка.
Нагадаємо, нещодавно свій день народження святкував режисер і ведучий Євген Синельников. Його дружина Наталія показала їхню крихітну доньку з нагоди 45-річчя зірки.