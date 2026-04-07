Тур Леді Гаги під загрозою: співачка раптово скасувала концерт через стан здоров’я

Леді Гаги / © Associated Press

Реклама

Співачка Леді Гага повідомила про проблеми зі здоров’ям і скасувала концерт у Монреалі під час світового туру «Mayhem Ball Tour».

Артистка мала вийти на сцену втретє у цьому місті після двох попередніх шоу. Виступ був запланований на 6 квітня, однак його довелося скасувати в останній момент. За словами виконавиці, кілька днів поспіль вона почувалася зле. Медики порадили не ризикувати та відмовитися від концерту. Через це зустріч із фанатами не відбулася.

«Мій лікар наполегливо порадив не виходити на сцену сьогодні, і, якщо чесно, я розумію, що не змогла б дати вам той рівень виступу, на який ви заслуговуєте. Я знаю, наскільки це може розчарувати, і мені щиро дуже боляче, що я вас підвела. Перепрошую всіх, хто планував прийти й підтримати мене. Бути в Монреалі та виступати для вас у четвер і п’ятницю було магічно й неймовірно важливо для мене. Усім, хто мав бути сьогодні — у мене просто розбите серце, і мені безмежно шкода», — поділилася співачка.

Реклама

Instagram-історія Леді Гаги / © instagram.com/ladygaga

Гага пояснила, що бореться з респіраторною інфекцією, яка суттєво вплинула на її самопочуття. Саме тому рішення про скасування було вимушеним. Вона наголосила, що не хотіла виходити на сцену, не маючи змоги виступити на повну.

Зазначимо, це не перший випадок, коли співачка змушена змінювати концертні плани через стан здоров’я. Подібна ситуація трапилася у вересні 2025 року під час виступів у Маямі.

