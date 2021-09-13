Тур-менеджер The Rolling Stones загинув у могилі, яку викопав для свого собаки

Трагедія сталася на території маєтку Міка Брідгена.

Тур-менеджер британського рок-гурту The Rolling Stones Мік Брідген трагічно загинув.

Він помер в могилі, яку викопав для свого собаки. Інцидент стався 7 вересня в маєтку Міка в Санта-Розі, що в Каліфорнії. Як розповіла його дружина Джулія, чоловік копав могилу для їхнього улюбленця Тревіса, який вмирав. Про це пише видання TMZ.

Мік Брідген / instagram.com/mickbrigden

Втім, коли 73-річний Брідген перебував у ямі, земля накрила його. Свідком трагедії став сусід, який викликав "швидку". Медики приїхали, але було вже пізно. Міка врятувати не вдалося. Собаку приспали за два дні після смерті господаря.

Нагадаємо, відомий репер імплантував собі у череп золоті ланцюги замість волосся. Ланцюжки кріпляться до гачків у черепі артиста.

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