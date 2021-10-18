"Твій день" зробив грандіозний сюрприз глядачам у прямому ефірі

Шоу подарує червону машину за добру справу.

Шоу "Твій день" на 1+1 у новому сезоні втілюватиме мрію своїх глядачів про червоне авто в обмін на добру справу.

Життя в місті на мить завмерло, коли вони побачили її… Молода пара закоханих раптово зупиняється, хлопчик зачаровано завмирає, дідусь кидає читати журнал… Хто ж ця таємнича Вона і чому завітала до міста? Таке відео цілий тиждень бачили в ефірі глядачі шоу “Твій день” і підірвали соцмережі запитаннями. Довгі дні напруги – і ось нарешті!

"Твій день" дарує авто / пресслужба каналу "1+1"

Інтригу розкрили сьогодні, 18 жовтня, в прямому ефірі “Твого дня” на 1+1. Нарешті глядачам показали Її. Це новенька червона автівка! Так, та сама, як у кіно про dolce vita! Твоя мрія! Саме на такій моделі їздять Джей Ло, Ді Капріо та італійські модниці.

На подвір'я каналу 1+1 Влад Яма та Стася Ровінська привезли цю красуню на лафеті. Вона тепер стоїть, як модель на подіумі, з величезним бантом та чекає тут на свого власника. Її зустріли телезірки Тімур Мірошніченко, Ірина Ванникова, Володимир Рабчун, Єгор Гордєєв та Неля Шовкопляс з зірковими гостями денного шоу - учасниками “Танців з зірками”, співаками, блогерами. Фотосесія, спалахи фотографів, вигуки захоплення.

"Твій день" дарує авто / пресслужба каналу "1+1"

Денне шоу "Твій день" розпочинає новий сезон на 1+1 з грандіозного сюрпризу! Спільно з благодійним фондом "Крона" та компанією "НІКО МЕГАПОЛІС" разом запускають благодійну справу "Твоя Мрія", головний подарунок якої – італійська червона автівка зі скляним дахом! Саме та омріяна, від якої серце б’ється швидше!

"Твій день" дарує авто / пресслужба каналу "1+1"

Отримати її можна за умови – треба допомогти тим, хто цього дуже потребує: мамам і немовлятам з вадами серця. Для цього потрібно перейти на сайт, натиснути кнопку "Хочу спробувати", та перерахувати благодійний внесок у розмірі від 200 гривень. Ти можеш робити стільки благодійних внесків, скільки хочеш до 15 грудня включно. Кожен з них – твій шанс перемогти та допомогти. Ти не просто змагаєшся за авто, ти твориш історію!

"Твій день" дарує авто / пресслужба каналу "1+1"

В Україні щороку понад 2000 жінок, які прагнуть народити дитя, ризикують життям через хвороби серця. А у часи Covid пандемії ця ситуація стала ще болючішою. У 75% випадків урятувати і маму, і немовля реально, якщо вчасно надати допомогу.

Єдине місце в Україні, де це можливо – Національний Інститут серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова, там є програма “акушерська кардіологія”. Однак в інституті не вистачає потрібного обладнання та комплектації для інтенсивної терапії.

І саме ми з вами можемо допомогти придбати важливе для життя новонароджених обладнання. Уяви, що Твоя Мрія про машину може стати велетенською зміною в житті мам та малюків України! Телезірки Руслана Писанка, Володимир Рабчун, Влад Яма, Стася Ровінська, Ірина Ванникова, Тімур Мірошниченко, Єгор Гордєєв та Неля Шовкопляс запрошують тебе взяти участь у добрій справі.

"Твій день" дарує авто / пресслужба каналу "1+1"

"Якщо ти хочеш диво в своєму житті, стань дивом для іншого. Зробімо цю велику справу разом – зцілимо серця мам та малюків! Я і сам хочу цю червону машину, але мені, як і всім організаторам, не можна брати участь у цій благодійній справі. Але гроші на сайті я перерахую – це не заборонено!", - розповів Влад Яма.

Переможця – власника італійської червоної машини – буде оголошено в прямому ефірі шоу "Твій день" на 1+1.

Усі кошти, зібрані під час благодійної справи, будуть витрачені на придбання необхідного медичного обладнання для новонароджених.

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