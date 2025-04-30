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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
1 хв

TVORCHI неочікувано показалися в костюмах супергероїв і на Дарницькому вокзалі заспівали про надію

Артисти випустили нову пісню та пояснили її головну ідею.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
TVORCHI

TVORCHI / © Пресслужба гурту TVORCHI

Учасники гурт TVORCHI, які 2023 року представляли Україну на "Євробаченні", неочікувано показалися в костюмах супергероїв на Дарницькому вокзалі.

Артисти одягнулися так не просто так. Річ у тім, що вони випустили нову пісню "Надія", а також представили кліп на неї, режисером якого став Руслан Махов. У відеороботі TVORCHI приміряли на себе роль звичайних хлопців, які вірять, що можуть мати суперсилу.

Місцем знімань став недобудований Дарницький вокзал у Києві. Саме там, серед голого бетону, з'являються учасники гурту TVORCHI — Джеффрі та Андрій — у яскравих супергеройських костюмах. Їхня поява — це метафора тих, хто щодня знаходить джерело світла. Вони наче розфарбовують сірий простір жестами, поглядами та рухами, перетворюючи буденність на нове життя.

"Наша "Надія" — це про вибір бачити світло. Про підтримку себе і пошук змісту тут і зараз. Це не історія про суперсилу, а про щось просте, але важливе: внутрішню віру, яка підживлює вогник всередині. Сьогодні це і є суперсила — надіятись на краще", — розповіли TVORCHI.

Нагадаємо, нещодавно співачка MamaRika випустила дуетну пісню з Dima Prokopov, яка отримала назву "Підсніжник". У кліпі на композицію артистка згадала своє минуле Еріки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
26
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