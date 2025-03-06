TVORCHI переспівали легендарний хіт Івасюка "Я піду в далекі гори" і довели до мурах новим звучанням

Гурт TVORCHI, який 2023 року представляв Україну на "Євробаченні", переспівав легендарний хіт Володимира Івасюка "Я піду в далекі гори", яку композитор спочатку планував назвати "Мила моя".

Композиція стала рідною для артистів. Вперше вони виконали її для спецпроєкту одного з глянцевих видань, а пізніше – в рамках телевізійного шоу. Та справжній відклик версія пісні від TVORCHI отримала після одного відео, яке вони зняли під час виступу на весіллі в Чернівецькій області. Як коментують самі артисти, чи то цікавий збіг, чи то доля, та саме звідти родом сам Івасюк.

За лічені години після публікації відео завірусилося, набравши мільйони переглядів та сотні коментарів з проханням швидше випустити трек "Мила моя". Таким чином, пісня стала хітом у Мережі ще до офіційного релізу.

TVORCHI / Фото: Пресслужба гурту TVORCHI

"Це неймовірно, що пісня почала віруситися саме після відео, яке ми зняли на Батьківщині Володимира Івасюка. Ми це розцінюємо як свого роду творче благословення та раді, що дали новий подих такій великій композиції, що її почує молоде покоління. Дякуємо за творчий спадок, який для нас залишив Володимир Михайлович, що актуальний і сьогодні. Присвячуємо нашу версію пісні усім нашим милим дівчатам і жінкам", - поділилися TVORCHI.

Особливо слухачам сподобалося фірмове звучання композиції від гурту та чуттєвий речитативний парт у виконанні Джеффрі, що зробило її сучасною та ще більш захопливою.

У мудвідео на трек TVORCHI з'явилися у костюмах наречених верхи на велетенському весільному торті. Ідея відео народилася з життя. За словами артистів, пісня припала до душі молодятам, яким вони дарували свято у різних містах України, тож вирішили залишити весільний вайб і в кліпі, режисером якого став Руслан Махов.

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва потішила фанів новинкою. Артистка підкорила Мережу новою піснею "Додайте світла".

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