TVORCHI приголомшили Мережу сучасним виконанням легендарного "Щедрика"

Українська співачка Тіна Кароль представила різдвяний випуск авторської програми "Дім звукозапису", героєм якого став гурт TVORCHI, який представляв Україну на "Євробаченні-2023".

Епізод був присвячений періоду національного відродження, коли митці активно зверталися до фольклорних джерел. Тож, Кароль разом із TVORCHI дослідила легендарну колядку "Щедрик".

Як поділилися учасники колективу, працювати з такою культовою композицією було неабияк відповідально. Однак музиканти надихнулися ідеєю. Тож, TVORCHI неабияк вдячні Тіні Кароль, що змогли долучитися до її авторського проєкту та переспівати у сучасній інтерпретації легендарну пісню.

TVORCHI та Тіна Кароль

"У всьому світі знають мелодію “Carol of the Bells”, і в багатьох країнах діти співають ці рядки від дитинства. Проте мало хто замислюється над походженням "Щедрика" і тим, що це пісня, створена українським композитором Миколою Леонтовичем. Працювати з такою легендарною композицією було водночас відповідально, хвилююче і неймовірно надихаюче", — зазначили учасники гурту TVORCHI.

Особливістю проєкту "Дім звукозапису" є те, що запрошений артист виконує пісню наживо і з першого дубля. Щоб зберегти атмосферу загадковості Різдва, для запису "Щедрика" у виконанні TVORCHI було запрошено Народний художній колектив хор "Веснянка" під керівництвом диригентки Оксани Ткаченко, а також Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка.

TVORCHI переспівали "Щедрика"

Разом із Тіною Кароль глядач занурюється в історію створення "Щедрика". Зокрема, виконавиця поспілкувалася з дослідницею, засновницею Інституту Леонтовича, науковою співробітницею Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України Тіною Пересунько, а також народним артистом України, скрипалем, композитором, культурологом і музичним продюсером Кирилом Стеценком, онуком композитора Кирила Григоровича Стеценка.

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