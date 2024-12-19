TVORCHI приголомшили Мережу сучасним виконанням легендарного "Щедрика"

Колектив поділився своїми враженнями від роботи над переспівуванням культової колядки.
Українська співачка Тіна Кароль представила різдвяний випуск авторської програми "Дім звукозапису", героєм якого став гурт TVORCHI, який представляв Україну на "Євробаченні-2023".
Епізод був присвячений періоду національного відродження, коли митці активно зверталися до фольклорних джерел. Тож, Кароль разом із TVORCHI дослідила легендарну колядку "Щедрик".
Як поділилися учасники колективу, працювати з такою культовою композицією було неабияк відповідально. Однак музиканти надихнулися ідеєю. Тож, TVORCHI неабияк вдячні Тіні Кароль, що змогли долучитися до її авторського проєкту та переспівати у сучасній інтерпретації легендарну пісню.
"У всьому світі знають мелодію “Carol of the Bells”, і в багатьох країнах діти співають ці рядки від дитинства. Проте мало хто замислюється над походженням "Щедрика" і тим, що це пісня, створена українським композитором Миколою Леонтовичем. Працювати з такою легендарною композицією було водночас відповідально, хвилююче і неймовірно надихаюче", — зазначили учасники гурту TVORCHI.
Особливістю проєкту "Дім звукозапису" є те, що запрошений артист виконує пісню наживо і з першого дубля. Щоб зберегти атмосферу загадковості Різдва, для запису "Щедрика" у виконанні TVORCHI було запрошено Народний художній колектив хор "Веснянка" під керівництвом диригентки Оксани Ткаченко, а також Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка.
Разом із Тіною Кароль глядач занурюється в історію створення "Щедрика". Зокрема, виконавиця поспілкувалася з дослідницею, засновницею Інституту Леонтовича, науковою співробітницею Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України Тіною Пересунько, а також народним артистом України, скрипалем, композитором, культурологом і музичним продюсером Кирилом Стеценком, онуком композитора Кирила Григоровича Стеценка.
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