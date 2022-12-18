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TVORCHI розповіли, хто створив їхній номер для нацвідбору на "Євробачення-2023": "Геніальна людина"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
563
Час на прочитання
2 хв
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TVORCHI розповіли, хто створив їхній номер для нацвідбору на "Євробачення-2023": "Геніальна людина"

TVORCHI / Фото: instagram.com/tvorchi_official

Разом із музикантами працювала команда професіоналів.

Переможці нацвідбору на "Євробачення-2023" гурт TVORCHI розповіли, хто став режисером їхнього номеру для фіналу на конкурсі. 

У інтерв'ю ТСН.ua  Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні поділилися подробицями створення постановки на їхню пісню Heart of Steel. Виявилося, що режисером став Олег Бондарчук.

"Олег Бондарчук - геніальна людина, геніальний режисер. Сподобалося з ним працювати. Подобаються його ідеї, він дуже креативний", - поділилися TVORCHI.

TVORCHI / © instagram.com/tvorchi_official
TVORCHI / Фото: instagram.com/tvorchi_official

Окрім Бондарчука над створенням номеру працювала велика команда професіоналів. Наприклад, костюми зі сталевими серцями для музикантів створив відомий дизайнер Іван Фролов.

"Усі українці, які брали участь у створенні цього номеру, вони суперталановиті та суперкруті. Іван Фролов розробив дизайн та пошив костюми зі сталевими серцями. Щоб створити сталеві серця, використовували різні техніки. Наші люди вони круті в усьому - хореографії, розробці костюмів, в постановці номерів. Це дуже надихає і хочеться, щоб про це знав увесь світ і чув весь світ. Що усі знали, що Україна така різна", - розповіли музиканти.

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Дата публікації
Перегляди
563
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