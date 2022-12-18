TVORCHI розповіли історію написання пісні Heart of Steel, з якою представлять Україну на "Єробаченні-2023"

Переможці нацвідбору на "Єробачення-2023" гурт TVORCHI поділилася історією написання пісні Heart of Steel, з якою представлять Україну на пісенному конкурсі у Ліверпулі.

Як розповіли музиканти у ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua, на написання композиції їх надихнули події, що відбувалися навесні на "Азовсталі" в Маріуполі.

"Ми дуже багато написали матеріалу за період повномасштабного вторгнення. Ця пісня народилася навесні, в той час, коли відбувалися події на "Азовсталі". Ми, як і усі українці, були у новинних пабликах, і натрапили на відео наших захисників, які були на "Азовсталі" - Денис Прокопенко, Калина. Я не міг уявити, як важко їм там і, мабуть, таке враження, що то кінець, але в їхніх очах я бачив вогонь, силу волі і незламність. Від цього в мене проходили мурахи по спині. Під цими емоціями я написав цю пісню", - поділився учасник гурту TVORCHI Андрія Гуцуляк.

На думку учасників гурту, кожен українець має це сталеве серце та може бути прикладом для усього світу у цей непростий час.

"Усі українці отримали сталеві серця і увесь світ має брати приклад з нас та об'єднуватися проти зла заради миру", - додав Гуцуляк.

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