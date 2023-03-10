TVORCHI стурбовані, що не зможуть взяти участь у "Євробаченні-2023" через скандал з Щегелем

Гурт TVORCHI відреагували на нове рішення Міністерства культури щодо заборони виїжджати чоловікам призивного віку за кордон під час війни.

Представники України на пісенному конкурсі "Євробачення-2023" написали своє звернення у Instagram. Гурт наголосив, що від початку війни активно допомагає країні на благодійних заходах за кордоном.

"Весною 2022 року ми, як і усі свідомі українські артисти, почали давати благодійні концерти по всьому світу на підтримку України. Збирали кошти на військову амуніцію, автівки, медичне обладнання, речі першої необхідності для тимчасово переселених осіб та інше. Ми об’єдналися та стали армією культурного фронту. Нам вдалося залучити мільйони доларів, вести просвітницьку роботу, зустрічатися з лідерами країн-партнерів, розповідати правду, просити про допомогу та говорити слова вдячності", - написав колектив.

Ба більше, тепер TVORCHI стурбовані, чи взагалі зможуть гідно представити Україну на пісенному конкурсі в Ліверпулі та взяти участь у важливих заходах на підтримку нашої держави.

Під питанням наш виступ у місті Нейробі наступного тижня, куди USAID запросив нас виступити на відкритті муралу в рамках проекту "Стіна" та повпливати там на рівень антиукраїнської пропаганди. Під питанням наша участь у всіх промо-заходах перед "Євробаченням" та можливість представити свою країну і творчість там найкращим чином. Ми маємо надію, що справедливість візьме гору, зрадники будуть покарані, а нам дадуть можливість працювати на благо країни та на бренд України", - заявив гурт.

Нагадаємо, що гучний скандал навколо виїзду зірок за кордон розгорівся після того, як стендап-комік Андрій Щегель втік у Туреччину, скориставшись дозволом від Мінкульту ніби то для проведення благодійного концерту. Артист записав відео, на якому красномовно розповів про свою втечу та заявив, що "це вибір хлопців – гинути", кажучи про військових.

Після цього у міністерстві прийняли рішення ввести жорсткіший порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд для чоловіків призовного віку.

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