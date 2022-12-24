TVORCHI та alyona alyona випустили потужну пісню-протест "Досить"

Представник України на конкурсі "Євробачення-2023", гурт TVORCHI та реп-виконавиця alyona alyona випустили дуетну композицію під назвою "Досить".

Цей трек увійшов до нового мініальбому TVORCHI Heart of Steel, який побачив світ 23 грудня. Авторкою тексту до композиції виступила Альона, музику створив саунд-продюсер та учасник TVORCHI Ендрю Гуцуляк.

"Цей трек ми написали разом ще минулого року і минулого ж року виконали його вперше наживо. Особливі ті пісні, які стають пророчими і набувають нових сенсів з часом, "Досить" – одна з них. Це трек-протест. В ньому ми транслюємо голос сучасної української молоді, яка сама будує своє майбутнє, захищає свою свободу і цінності", - прокоментувала прем'єру alyona alyona.

Своєю чергою, шанувальники музикантів так відреагували на композицію: "Той випадок, коли Джеффрі більше українець за своїми діями та світоглядом, творчістю та відчуттями, ніж більшість популістів та хейтерів на цій темі. Українець - це не про колір паспорту. Це про свідомість", "Джеффрі, ваша українська що разу краща і це не може не зачаровувати", "Дуже сподобалася колаборація з Альоною. Обожнюю. Українська Джеффрі неймовірна", "Дуже надихаюча пісня, дякую вам".

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю ТСН.ua учасник гурту TVORCHI Джеффрі Кенні відповів на хейт, що він не знає української. Співак зазначив, що говорить українською і вдосконалює мову з викладачем.

Читайте також: