TVORCHI випустили оновлену версію пісні Heart of Steel для "Євробачення-2023": куплет українською та кінцівка зі скрипкою

Гурт TVORCHI представив оновлену версію композиції Heart of Steel, з якою вже у травні цього року представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023" у Ліверпулі.

Пісні зазнала деяких змін. Зокрема, тепер у треку з'явився куплет українською мовою, а наприкінці композиції лунає скрипка. Втім, шанувальники TVORCHI розділилися на два табори. Одні лишилися в захваті від нового звучання Heart of Steel: "Кінцівка зі скрипкою просто розрив", "я не був прихильником пісні, коли її вперше обрали, але важкі драматичні ефекти, поточна актуальність і відтінок українських текстів, безумовно, змінили моє рішення", "це круто! А найкрутіше, що автори пісні дослухалися до своїх співгромадян, адже вони будуть представляти нас, Україну. Я вдячна, що ви чуєте своїх слухачів", "Круто звучить! Український куплет в саме серденько".

Втім, деякі фани все ж таки були засмучені новим звучанням Heart of Steel. Зокрема, за словами юзерів, їм не вистачило оновлень в композиції: "Прикро, що ревамп практично не відрізняється від попередньої версії", "Даруйте, але розчарували. Змін фактично нема", "я чекала на більш потужний ревамп і, гадаю, треба було додати більше української мови".

Зазначимо, що у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2023" член журі Юлія Саніна похвалила пісню TVORCHI, але зазначила, що у приспіві їй не вистачило "хітовості і беків".

Виконання TVORCHI початкової весрії Heart of Steel у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2023"

Нагадаємо, що попри перемогу України на "Євробаченні-2022" організатори цьогоріч прийняли рішення провести конкурс у Ліверпулі, Велика Британія. Таке рішення було прийнято у цілях безпеки, оскільки в нашій країні триває повномасштабна війна. Музична подія відбудеться від 9 до 13 травня, дует TVORCHI автоматично потрапляє у фінал як представник країни, яка перемогла минулоріч.

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