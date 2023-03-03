TVORCHI захопили запальним саундтреком до фільму про "суперменів" української IT-галузі

Переможці Нацвідбору на "Євробачення-2023" гурт TVORCHI запрем'єрили нову пісню, що стала саундтреком до фільму "Перший код".

Дует заспівав про тих, хто наближає нашу перемогу на невидимому фронті, а саме представників української ІТ-сфери. Соліст гурту, Джеффрі Кенні, виконав куплети у пісні двома мова - українською та англійською.

"Написали саундтрек до фільму "Перший код" про українську IT індустрію. Hidden Code про суперменів IT-галузі, які за лаштунками створюють нову історію українського спротиву ворогу. Наші кібервійська з першого дня повномасштабної війни демонструють нереальну силу та єдність задля спільної перемоги", - розповіли про пісню TVORCHI.

Прем'єра української стрічки "Перший код" запланована на весну цього року.

Ще одною музичною прем'єрою потішила фанів Jerry Heil - співачка заспівала у дуеті з представником Польщі на "Євробаченні-2022" Крістіаном Охманом.

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