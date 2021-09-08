Творці "Матриці" запустили інтерактивні тизери з пігулками на вибір та у реальному часі

Творці "Матриці" запустили інтерактивні тизери з пігулками на вибір та у реальному часі

Повноцінний трейлер картини вийде 9 вересня.

Компанія Warner Bros. нарешті оголосила вихід трейлера четвертої частини кінофраншизи "Матриця", яка побачить світ під назвою "Матриця: Воскресіння".

На широкі екрани картина вийде вже у грудні цього року, ну а побачити трейлер фанати фільму сможуть вже у четвер, 9 вересня. До цього ж часу творці "Матриці" вигадали доволі цікавий інтерактив для прихильників стрічки.

Так, вони оновили сайт whatisthematrix.com, який запустили з виходом першої частини "Матриці". Перейшовши на нього, юзери побачать дві знамениті пігулки – червону та синю. Залежно від того, яку ви оберете, ви побачите різні тизери четвертої частини стрічки. Окрім того, на сайті з'явиться той самий час, який був на ваших ґаджетах під час переходу за пігулкою.

Кадри зі стрічки "Матриця 4"

Кадри зі стрічки "Матриця 4"

Кадри зі стрічки "Матриця 4"

Загалом для сайту створили 180 тисяч тизерів, які відрізняються одне від одного залежно від часу доби.

Кадри зі стрічки "Матриця 4"

Кадри зі стрічки "Матриця 4"

Кадри зі стрічки "Матриця 4"

Кадри зі стрічки "Матриця 4"

Кадри зі стрічки "Матриця 4"

Кадри зі стрічки "Матриця 4"

Нагадаємо, що знімання четвертої частини "Матриці" закінчилися у листопаді 2020-го у Німеччині. З цієї нагоди знімальна група організувала вечірку в Потсдамі. Так на заході, окрім Кіану та його коханої Олександри Грант, також були творці фільму - сестри Вачовські.

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