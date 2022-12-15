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Творці серіалу "Венздей" показали невдалі кадри зі знімань та як "оживили" знамениту руку

Творці серіалу "Венздей" показали невдалі кадри зі знімань та як "оживили" знамениту руку

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
379
Час на прочитання
2 хв
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Творці серіалу "Венздей" показали невдалі кадри зі знімань та як "оживили" знамениту руку

Джанна Ортега, "Венздей"

Прихильники серіалу побачать, що головна героїня вміє усміхатися, а актори забувають текст.

Серіал "Венздей" від режисера Тіма Бертона, який випустив Netflix, встановлює шалені рекорди і з кожним днем здобуває ще більше прихильників  в усьому світі.

Тож, аби віддячити відданим фанам серіалу за їхню цікавість, творці "Венздей" поділилися невеличкими відео зі знімального майданчика з невдалими кадрами.

Так, фани картини побачать, що насправді Венздей, яку грає 20-річна акторка Дженна Ортега, вміє усміхатися, а дехто з акторів може забути текст просто під час знімань епізоду.

А одну зі сцен знімальній групі завадив відзняти літак, який пролітав під час запису і псував звук.

Не оминули увагою творці "Венздей" й знамениту руку, яку і в серіалі, і в оригінальній версії картини 1991-го року "Родина Адамсів" називали "Річчю". Цікаво, що цей персонаж запросили зіграти спеціальну людину. У серіалі "Річ" втілив фокусник з Румунії Віктор Доробант.

У закуліссі "Венздей" показали, як саме втілили образ "Речі" у серіалі, і яку спритність руки має Дорабант, аби зуміти передати емоції лише пальцями.

Нагадаємо, раніше виконавиця головної ролі Венздей Адамс, акторка Дженна Ортега розповіла, як їй вдалося за 10 хвилин отримати роль у серіалі, який вже став культовим.

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Дата публікації
Перегляди
379
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