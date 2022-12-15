Творці серіалу "Венздей" показали невдалі кадри зі знімань та як "оживили" знамениту руку

Серіал "Венздей" від режисера Тіма Бертона, який випустив Netflix, встановлює шалені рекорди і з кожним днем здобуває ще більше прихильників в усьому світі.

Тож, аби віддячити відданим фанам серіалу за їхню цікавість, творці "Венздей" поділилися невеличкими відео зі знімального майданчика з невдалими кадрами.

Так, фани картини побачать, що насправді Венздей, яку грає 20-річна акторка Дженна Ортега, вміє усміхатися, а дехто з акторів може забути текст просто під час знімань епізоду.

А одну зі сцен знімальній групі завадив відзняти літак, який пролітав під час запису і псував звук.

Не оминули увагою творці "Венздей" й знамениту руку, яку і в серіалі, і в оригінальній версії картини 1991-го року "Родина Адамсів" називали "Річчю". Цікаво, що цей персонаж запросили зіграти спеціальну людину. У серіалі "Річ" втілив фокусник з Румунії Віктор Доробант.

У закуліссі "Венздей" показали, як саме втілили образ "Речі" у серіалі, і яку спритність руки має Дорабант, аби зуміти передати емоції лише пальцями.

Нагадаємо, раніше виконавиця головної ролі Венздей Адамс, акторка Дженна Ортега розповіла, як їй вдалося за 10 хвилин отримати роль у серіалі, який вже став культовим.

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