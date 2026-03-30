Творець "Орла і Решки" Синельников покинув команду під час війни і розкрив суму частки

Ведучий і режисер Євген Синельников чесно висловився про продаж своєї частки в популярному тревел-шоу «Орел і Решка».

Як зізнався телеведучий, ще на початку повномасштабного вторгнення він вийшов зі складу засновників і повністю продав свою частку іншим співвласникам. Відтоді він більше не має жодного впливу на розвиток проєкту. Найбільше інтриги викликала саме сума угоди. Євген Синельников не став розкривати точних цифр, однак з гумором окреслив доволі широкий діапазон.

«Це були гроші. Не буду казати, яка частка, кому і т.д. Мою частку викупили засновники. Це від мільйону доларів до 10 тис. дол. — цей діапазон», — зазначив зірка в коментарі «Тур зірками».

Попри це, Євген Синельников не виключає, що перезапуск може піти на користь проєкту. На його думку, будь-який телевізійний формат потребує оновлення, аби залишатися актуальним для глядача.

«Я б хотів нового сезону, нового подиху для цієї програми, бо вона дійсно легендарна. Але, на жаль, я більше не впливаю на ці рішення», — додав режисер.

До слова, нещодавно після оголошення про повернення проєкту в Мережі спалахнув новий скандал. Все тому, що раніше відзняті випуски з відомими українськими ведучими взялися просувати російською мовою. Це неабияк обурило українців під час повномасштабного вторгнення. Продюсерка шоу Нателла Крапівіна вже пояснила свою справжню позицію.