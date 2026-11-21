Євген Синельников / © instagram.com/synelnykov_yevgen

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Український телеведучий та режисер Євген Синельников розчулив фото з дружиною Наталією та їхньою крихіткою донечкою.

Сімейною світлиною знаменитість поділився не просто так, а з нагоди важливого свята. Річ у тім, що 21 листопада донечка подружжя святкує свій перший день народження. Марії виповнюється рочок. Тож, Євген Синельников залишив їй публічні привітання в Instagram.

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Режисер опублікував родинне фото з дружиною та донечкою. Кадр був зроблений на подвір’ї будинку сімейства, який розташований у Бучі і який відремонтували після деокупації. На світлині режисер разом із дружиною сидів на покривалі та грався з донечкою, обличчя якої батьки поки що приховують.

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«Синельникова Марія Євгеніївна. Рік. Любимо. Твої батьки», — підписав знімок ведучий.

Євген Синельников із дружиною та донькою / © instagram.com/synelnykov_yevgen

Зазначимо, Євген та Наталія Синельникови одружились у серпні 2022 року. Вже у листопаді 2025-го у подружжя народилась спільна донька Марія. Від першого шлюбу в режисера є також син Олексій.

Нагадаємо, нещодавно й сам Євген Синельников святкував день народження. Режисеру виповнилось 45 років. З нагоди свята дружина ведучого показала його з крихітною донькою на руках.

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