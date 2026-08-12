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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
471
Час на прочитання
2 хв

Творець "Орла і решки" звернувся до красуні-дружини в 4-ту річницю та показав фото з особливого дня

Режисер показав архівні кадри з коханою та розповів про їхнє сімейне щастя.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Євген Синельников з дружиною

Євген Синельников з дружиною / © instagram.com/synelnykov_yevgen

Український режисер, мандрівник та зірка «Орла і решки» Євген Синельников зворушливо привітав дружину Наталію Синельникову з 4-ю річницею весілля та показав архівні фото з їхнього особливого дня.

Режисер і телеведучий поділився сімейними кадрами в Instagram. Подружжя святкує так зване лляне весілля. Для Євгена ця дата стала приводом не лише згадати день одруження, а й розповісти про своє розуміння щастя. Він зізнався, що за чотири роки їхні стосунки подарували йому особливе відчуття домашнього затишку. Своє привітання знаменитість адресував коханій дружині. До публікації він додав фотографії з їхнього весілля.

«Чотири роки тому я одружився з тобою. І за цей час зрозумів, що таке справжнє щастя. Щастя — це наші ранки, сніданки, твій запах, твої обійми. Це засинати поруч і прокидатися разом. Це сміятися з одних і тих самих дурниць», — написав Євген Синельников.

Євген Синельников з дружиною / © instagram.com/synelnykov_yevgen

Євген Синельников з дружиною / © instagram.com/synelnykov_yevgen

На цьому романтичне зізнання ведучого не завершилося. Він наголосив, що для нього особливо важливо знати: кохана людина приймає його таким, яким він є, і завжди чекає вдома.

«Знати, що тебе розуміють і приймають таким, який ти є. Відчувати, що на тебе завжди чекають вдома. Виявляється, щастя — воно дуже просте. Ти моє щастя! А ще — нас стало більше. І це робить мене ще щасливішим. Кохаю аж до неба!» — додав режисер.

Євген Синельников з дружиною / © instagram.com/synelnykov_yevgen

Євген Синельников з дружиною / © instagram.com/synelnykov_yevgen

Наталія також не залишила особливу дату без уваги. Дружина режисера зробила репост його привітання у своїх Instagram-історіях.

Євген Синельников і Наталія Синельникова одружилися чотири роки тому. Річниця їхнього шлюбу отримала назву лляного весілля — четверта річниця символізує міцніші та вже усталені сімейні стосунки. Цього разу режисер вирішив вшанувати дату публічним освідченням у коханні та архівними весільними світлинами.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua зібрала найцікавіше про новоспеченого чоловіка Наталки Денисенко, його минулі стосунки, дітей, бізнес та історію кохання з акторкою.

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