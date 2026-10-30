"Ти це бачиш, хочеш цього": alyona alyona шокувала порівнянням переїдання з педофілією

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Українська реперка alyona alyona порівняла боротьбу з переїданням із педофілією та пояснила, що, на її думку, об’єднує ці явища.

Артистка провела неоднозначну паралель між харчовою поведінкою та потягом, який людина не здатна контролювати. За її словами, в обох випадках ідеться про сильне внутрішнє бажання. Водночас людина усвідомлює, що не повинна йому піддаватися. Саме необхідність постійно стримувати себе alyona alyona назвала спільною рисою цих явищ. Своє порівняння виконавиця пояснила через особисте розуміння боротьби із бажанням переїдати.

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«Тяга до чогось, сильна. І це стосується не тільки їжі. Наприклад, я перерівняла навіть цю тягу до їжі з якоюсь педофілією. Єдине, що педофілія, це коли ти шкодиш іншій людині. Якщо глобально дивитися. А їжа, це собі. І ти, як і той хворий чоловік, ти не можеш цьому, як пояснити, ти це не контролюєш. Ти це бачиш, і ти це хочеш, і ти собі в цьому маєш пожиттєво відмовляти», — зазначила реперка.

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alyona alyona / © Instagram/Alyona Alyona

Таким чином alyona alyona спробувала описати переїдання через аналогію з неконтрольованим потягом, наголосивши на складності постійного самообмеження.

«І ти все життя, з якогось підліткового віку, чи з якоюсь формулою, борешся з тим, щоб не піти на цей шлях. Просто без алкоголю, і вибачте, без інтиму з дитиною ти можеш прожити. А без їжі — ні», — сказала вона

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona розкрила, як надмірна вага завадила їй здійснити дитячу мрію.

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