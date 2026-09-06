"Ти з глузду з'їхала": Бейонсе жорстко рознесли за продаж порожньої коробки майже за 1 тис. доларів

Бейонсе / © Associated Press

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Американська співачка Бейонсе стикнулась із жорсткими насмішками в Мережі за продаж порожньої дерев’яної коробки за майже 1 тис. доларів.

Так, нещодавно у виконавиці було подвійне свято. Артистці виповнилось 45 років, а також була 20-та річниця від дня прем’єри її культового альбому B’Day. З нагоди цього Бейонсе випустила лімітовану дерев’яну коробку, що оздоблена шкіряним ремінцем та золотистою фурнітурою. Вона призначена для зберігання вінілових платівок. Сама коробка зроблена із сосни, вимощена олією з бджолиним воском, а всередині покрита зеленим оксамитом, пише Hello.

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Бейонсе / © Associated Press

Однак у Мережі розгорілись палкі дискусії щодо вартості такого «аксесуару», що відверто шокувала фанів. Охочим отримати таку коробку доведеться заплатити 948,01 доларів. Хоч таку й ціну пояснили, що вона була натхнена датою народження Бейонсе — 4 вересня 1981. Та користувачів у Мережі було вже не зупинити. Деякі вказали, що якщо ціна й була натхнена датою народження, то мала б становити 94,81 доларів. Інші ж жартували, що всім, хто придбає коробку з такою вартістю, виступ Бейонсе має бути в подарунок.

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Тисяча доларів, і це порожня коробка. Бейонсе, ти з глузду з’їхала!

За таку ціну мені потрібно, щоб ти доставила коробку та виступила!

Це божевільно. 1100 доларів (включаючи податки та доставку) за дерев’яну коробку. Так, ніхто не змушує нас її купувати, але це дуже засмучує!

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Наталка Денисенко стикнулась із критикою. Артистка оскандалилася через копіювання прикраси, замість придбання оригінальної.

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