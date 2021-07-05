Тяжкохвора МакSим отямилася під час візиту священника: "Дива трапляються"

До артистки запросили священника.

Російська співачка МакSим, яка понад три тижні перебуває в лікарні у тяжкому стані, на мить прийшла до тями після штучної коми.

Зірка отямилася під час візиту священника. Про це повідомила директорка артистки Маргарита Соколова в Instagram. Вона зазначила, що ще рано говорити про те, що Марина Абросімова (ім’я МакSим – Ред.) в стабільному стані, але надія є.

"Наш дорогий отець Лука відвідав її, причастив і пособорував. Це велика радість для нас всіх і перш за все для неї. Господь дав таку можливість, і Марина відреагувала і прийшла в якесь усвідомлення того, що відбувається саме в ці хвилини. Віруючі люди зрозуміють, що дива трапляються! Зараз лише молитви ваші можуть допомогти", - написала директорка.

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Також Соколова запостила відеозвернення священника, який розповів, що МакSим усвідомлювала те, що відбувається: "Дійсно, вона вже два тижні перебуває в комі. Але коли я увійшов, мене зустрів її уважний і розуміючий погляд. Я пособорував Марину і причастив Святих Христових Тайн. І не один я помітив, як її очі наповнилися радістю, особа стало світлим. Ми всі засвідчили, що вона разом з нами і розуміє, що відбувається".

Нагадаємо, нещодавно директорка МакSим пригадала розмову з нею перед комою. Наразі директорка артистки також перебуває у лікарні.

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