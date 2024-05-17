Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Тяжкохвора Селін Діон показала рідкісне фото з 13-річними синами й здивувала їхнім дорослим виглядом

Тяжкохвора Селін Діон показала рідкісне фото з 13-річними синами й здивувала їхнім дорослим виглядом

Селін Діон / Фото: Associated Press

Артистка провела вечір з родиною на концерті.

Канадійська співачка Селін Діон, яка страждає від невиліковної тяжкої хвороби, показалася одразу з трьома своїми синами.

Зокрема, у своєму фотоблогу Селін показала, як проводить час з 13-річними близнюками Едді та Нельсоном і старшим 23-річним сином Рене-Шарлем. Разом родина приїхала на концерт The Rolling Stones до Лас-Вегасу. А на зображенні вони постають за лаштунками з фронтменом гурту Міком Джаггером. Так, 56-річна Діон позує на підборах у червоній сукні.

"Минулої суботи у мене з'явилася можливість потрапити на концерт The Rolling Stones під час їхнього туру у Лас-Вегасі. Яке неймовірне шоу! Особлива подяка Міку Джаггеру за теплу зустріч з моєю родиною. Ви нас приголомшили", - звернулася до зірки співачка.

Селін Діон з синами і Міком Джаггером / © instagram.com/celinedion
Селін Діон з синами і Міком Джаггером / Фото: instagram.com/celinedion

До слова, у коментарях шанувальники були здивовані, як швидко підросли 13-річні близнюки та залишили у коментарях чимало компліментів Селін, яка бореться з невиліковною недугою:

  • Це її близнюки? Вони вже такі дорослі!
  • Так добре бачити тебе щасливою і здоровою. Люблю дуже сильно
  • Селін, ви маєте неймовірний вигляд! Продовжуйте боротьбу! 
  • Така рада бачити Селін щасливою! Юні близнюки дуже гарні, вони так швидко виросли. Селін, ти маєш чудовий вигляд

Зазначимо, наприкінці 2022 року в Селін Діон виявили невиліковний синдром м'язової скутості, коли у м'язах виникають мимовільні спазми. Співачка виховує синів одна, адже її чоловік помер вісім років тому від раку.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська показала рідкісне фото з 4-річною донечкою у вишиванці та замилувала їхніми обіймами.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація