Тяжкохвора Селін Діон показала рідкісне фото з 13-річними синами й здивувала їхнім дорослим виглядом

Канадійська співачка Селін Діон, яка страждає від невиліковної тяжкої хвороби, показалася одразу з трьома своїми синами.

Зокрема, у своєму фотоблогу Селін показала, як проводить час з 13-річними близнюками Едді та Нельсоном і старшим 23-річним сином Рене-Шарлем. Разом родина приїхала на концерт The Rolling Stones до Лас-Вегасу. А на зображенні вони постають за лаштунками з фронтменом гурту Міком Джаггером. Так, 56-річна Діон позує на підборах у червоній сукні.

"Минулої суботи у мене з'явилася можливість потрапити на концерт The Rolling Stones під час їхнього туру у Лас-Вегасі. Яке неймовірне шоу! Особлива подяка Міку Джаггеру за теплу зустріч з моєю родиною. Ви нас приголомшили", - звернулася до зірки співачка.

Селін Діон з синами і Міком Джаггером / Фото: instagram.com/celinedion

До слова, у коментарях шанувальники були здивовані, як швидко підросли 13-річні близнюки та залишили у коментарях чимало компліментів Селін, яка бореться з невиліковною недугою:

Це її близнюки? Вони вже такі дорослі!

Так добре бачити тебе щасливою і здоровою. Люблю дуже сильно

Селін, ви маєте неймовірний вигляд! Продовжуйте боротьбу!

Така рада бачити Селін щасливою! Юні близнюки дуже гарні, вони так швидко виросли. Селін, ти маєш чудовий вигляд

Зазначимо, наприкінці 2022 року в Селін Діон виявили невиліковний синдром м'язової скутості, коли у м'язах виникають мимовільні спазми. Співачка виховує синів одна, адже її чоловік помер вісім років тому від раку.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська показала рідкісне фото з 4-річною донечкою у вишиванці та замилувала їхніми обіймами.

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