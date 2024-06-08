Тяжкохвора Селін Діон шокувала проявами своєї недуги, яка ламає ребра: "Ніби хтось душить"

Канадійська співачка Селін Діон, яка страждає від невиліковної тяжкої хвороби, поділилася подробицями її симптомів.

Як відомо, наприкінці 2022 року зірці діагностували синдром м'язової скутості, коли у м'язах виникають мимовільні спазми. Тож, вона припинила виходити на сцену. Так, в інтерв'ю "Today" Селін зізналася, як під час недуги її спіткає постійний дискомфорт. Зокрема, вона відчуває спазми у гортані, животі, хребті та ребрах. Ба більше, одного разу судоми були настільки сильними, що зламали Діон ребра.

Селін Діон

"Мене ніби хтось душить і штовхає гортань. Це як говорити ось так (на певній тональності – прим. ред.), і ти не можеш це змінити. Такий спазм може проявлятися і в черевній ділянці, хребті чи ребрах. Наприклад, коли я згинаю ноги, вони залишаються в такому положенні, або коли я готую, мої пальці, мої руки, стають у певне положення, яке ти не можеш розблокувати. Одного разу у мене були зламані ребра через дуже гострий спазм", - приголомшила артистка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Тишкевич, яка страждає від сильних головних болів, у сльозах зізналася, що нові методи лікування безсилі.

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