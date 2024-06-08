Тяжкохвора Селін Діон шокувала проявами своєї недуги, яка ламає ребра: "Ніби хтось душить"

Співачка зізналася, як синдром не дає їй нормального життя.
Канадійська співачка Селін Діон, яка страждає від невиліковної тяжкої хвороби, поділилася подробицями її симптомів.
Як відомо, наприкінці 2022 року зірці діагностували синдром м'язової скутості, коли у м'язах виникають мимовільні спазми. Тож, вона припинила виходити на сцену. Так, в інтерв'ю "Today" Селін зізналася, як під час недуги її спіткає постійний дискомфорт. Зокрема, вона відчуває спазми у гортані, животі, хребті та ребрах. Ба більше, одного разу судоми були настільки сильними, що зламали Діон ребра.
"Мене ніби хтось душить і штовхає гортань. Це як говорити ось так (на певній тональності – прим. ред.), і ти не можеш це змінити. Такий спазм може проявлятися і в черевній ділянці, хребті чи ребрах. Наприклад, коли я згинаю ноги, вони залишаються в такому положенні, або коли я готую, мої пальці, мої руки, стають у певне положення, яке ти не можеш розблокувати. Одного разу у мене були зламані ребра через дуже гострий спазм", - приголомшила артистка.
Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Тишкевич, яка страждає від сильних головних болів, у сльозах зізналася, що нові методи лікування безсилі.
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