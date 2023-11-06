Тяжкохворий Богдан Буше розповів про свій стан: "Ще те випробування"

Український актор і телеведучий Богдан "Буше" Шелудяк, у якого знайшли рідкісне захворювання, розповів про свій стан.

В Instagram-stories шоумен, якому підтвердили діагноз "синдром Гійєна-Барре", поділився, що його життя нині кардинально змінилося. Якщо раніше він був незадоволений собою та намагався перевершити власні ж досягнення, то нині тішиться вже тому, що може самостійно ходити.

Богдан Буше / Фото: instagram.com/bushe8

"Ще вчора ти, незадоволений собою, перебуваєш у гонитві, яку сам собі і вигадав. А сьогодні радієш, що можеш самостійно йти", - зізнався ведучий.

Богдан Буше / Фото: instagram.com/bushe8

Богдан Буше розповів, що наразі він майже не встає з ліжка та відпочиває. За словами шоумена, завдяки постільному режиму йому стало легше говорити.

Богдан Буше / Фото: instagram.com/bushe8

"Лежати стільки днів підряд - це, звісно, ще те випробування. До речі, лежачи вже й говорити стало легше", - поділився шоумен.

Допис Богдана Буше / Фото: instagram.com/bushe8

Нагадаємо, на початку листопада Богдану Буше встановили рідкісний діагноз "синдром Гійєна-Барре". Через тяжку хворобу ведучий ледь ходить, а також йому складно говорити. Нещодавно ж шоумен поділився, як у нього проявляється "синдром Гієна-Барре".

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