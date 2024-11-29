Тяжкохворий Брюс Вілліс з'явився на рідкісному фото вдома й попозував з подарунком від доньок

Доньки голлівудського актора Брюса Вілліса, Скаут і Таллула замилували фанів родинним знімком з татом, який вже тривалий час страждає на деменцію.

Свіжим знімком доньки поділилися у фотоблогу. Сімейство показало, як відсвяткувало День подяки. Вочевидь, свято минуло в приватному будинку 69-річної зірки. На зображенні тяжкохворий Вілліс сидить на дивані зі Скаут, а на підлозі позує Таллула. Дівчата прийшли до тата не з порожніми руками, а принесли йому символічну статуетку з написом: "Найкращий тато у світі".

Брюс Вілліс з доньками / Фото: instagram.com/buuski

У коментарях шанувальники поділилися враженнями від милих фото й привітали сімейство зі святом:

Мій тато такого ж віку, як і ваш, і у нього теж деменція. Дякую за те, що ділитеся частиною своєї історії. Це допомагає почуватися менш самотньою в цей період

З Днем подяки, дівчата! Ви обидві чудові доньки! Я впевнена, що його серце сповнене любові!

Любов у чистому вигляді.

Відчуваю, що ця сім'я дійсно пізнала справжнє значення безумовної любові. Це так прекрасно

Нагадаємо, нещодавно дружина Брюса Вілліса, модель Емма Гемінг ділилася фото з його іншими двома доньками-підлітками й розповідала, як вони разом час проводили.

Читайте також: