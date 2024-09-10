Тяжкохворий Брюс Вілліс змінився до невпізнаваності: який вигляд має актор на свіжому фото

Артиста, який страждає від деменції, помітили на рідкісній прогулянці містом.

Голлівудський актор Брюс Вілліс, який страждає від лобово-скроневої деменції, через хворобу завершив кар'єру та припинив з'являтися на публіці.

Хоч зірка бойовиків і веде закритий спосіб життя, але його сім'я розповідає прихильникам про стан артиста та вкрай рідко ділиться знімками. Утім, нещодавно папараці вдалося заскочити Брюса Вілліса під час однієї з небагатьох прогулянок Лос-Анджелесом.

Як пише Daily Mail, зірку бойовиків запримітили в районі Студіо-Сіті. Брюс Вілліс сидів на пасажирському сидінні автівки, а разом із ним були охоронці. Актор для прогулянки обрав чорну кепку та білу сорочку.

Bruce Willis seen on rare outing in LA amid aphasia battle https://t.co/RTXK7EJYeF pic.twitter.com/UDbVbQiOb2 — Daily Mail Online (@MailOnline) September 9, 2024

Як зазначили користувачі у коментарях під фото, Брюс Вілліс неабияк змінився. Ба більше, деякі написали, що зірку Голлівуду просто не впізнати.

Зазначимо, вперше про хворобу Брюса Вілліса стало відомо в березні 2022 року. Тоді актор оголосив про завершення акторської кар'єри через афазію – хворобу, що негативно впливає на мовні та когнітивні здібності. Однак вже через рік стало відомо, що в Вілліса насправді лобово-скронева деменція, яка швидко прогресує та не лікується. Наразі зірка бойовиків майже весь свій час проводить із сім'єю та не з'являється на публіці.

Нагадаємо, нещодавно старша донька Брюса Вілліса розійшлася з бойфрендом. Румер Вілліс розірвала стосунки з коханим через рік після народження їхньої спільної доньки.

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