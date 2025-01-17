Тяжкохворого Брюса Вілліса заскочили з поліцейськими у США: що сталося

Знаменитість вперше за тривалий час з'явився на публіці.
Голлівудський актор Брюс Вілліс, який страждає від лобово-скроневої деменції й покинув свою професію, майже не з'являється на публіці.
Утім, цього разу знаменитість зробив виняток. Під час жахливих пожеж у США він прибув до Каліфорнії. На рідкісних кадрах 69-річного актора зазнімкували під час зустрічі з місцевими рятувальними службами. Брюс щиро подякував їм за колосальні зусилля, яких вони докладають для якнайшвидшого подолання лиха.
Відповідними знімками в Instagram поділилася модель Емма Гемінг. Обраниця Вілліса зізналася, що пишається коханим і його щирістю: "Побачивши рятувальників, Брюс при першій нагоді ніколи не втрачав можливість висловити свою вдячність міцним рукостисканням та "дякую за вашу службу". Вчора так і сталося".
Під кадрами шанувальники зазначили, що Брюс Вілліс навіть попри складну недугу залишається справжньою людиною. І не могли втримати емоцій від того, що "міцний горішок" досі усміхається та має гарний вигляд.
Нагадаємо, нещодавно співак Тарас Тополя на рідкісному фото показав свого 9-річного сина Марка. Ба більше, зірковий батько назвав незвичний талант хлопчика.
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