Тяжкохвору Селін Діон довели до сліз просто під час концерту відомої зірки – відео

Канадійська співачка Селін Діон, яка страждає від невиліковної тяжкої хвороби, показалася у Лас-Вегасі.

Так, 56-річна зірка відвідала концерт співачки Адель. І під час того, як знаменитість виконувала пісню "When We Were Young", фани зняли зворушливий момент. Зокрема, як Адель попрямувала у залу й розплакавшись, обійняла Селін під гучні овації. Своєю чергою важкохвора артистка теж не могла стримати сліз. До того ж зворушена Діон поцілувала руку колезі й потім відпустила її на сцену.

І навіть коли Адель вже пішла, то Селін довго не могла отямитися від емоційної зустрічі й продовжила витирати сльози хустинкою. Втішати її взялися 14-річні сини-близнюки Нельсон та Едді.

Адель на концерті розчулила важкохвору Селін Діон

Але згодом британська співачка публічно попросила поаплодувати колезі, присутній у залі. Розчулена Селін підвелася з ложі й подякувала усім присутнім повітряними поцілунками. Водночас у своїй промові Адель зізналася, що вона є найбільшою фанаткою Діон.

