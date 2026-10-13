Тишкевич на останньому місяці вагітності розкрила, скільки кіло набрала та як готується до пологів

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Українська акторка Катерина Тишкевич, яка готується вперше стати мамою, розповіла про зміни ваги наприкінці вагітності.

Зірка нині перебуває на дев’ятому місяці та зізналася, що за цей час очікування на малюка набрала 19 кілограмів. До пологів, за її словами, залишається ще тиждень-два, тож вага може збільшитися й до 20 кілограмів. За словами Катерини, все через її колишній шалений апетит.

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«Я всю вагітність жерла, як скотина. Мене запитують, як я більш-менш залишилася у формі… То я набрала 19 кіло й мені ще тиждень-два ходити. То може буде ще й усі 20. А так я нічого не робила. Це так пощастило», — поділилася акторка у фотоблогу.

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Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Утім, зараз Тишкевич говорить, що останнім часом її апетит усе ж зменшився. Якщо раніше вона жартома називала себе «пилосмоком», який «постійно щось топтав», то тепер бажання постійно перекушувати зникло. А от рідні, за словами артистки, навпаки, ще активніше намагаються її нагодувати.

«Неочевидна перевага дев’ятого місяця, яка не так давно була віднайдена. Я була пилосмоком, який їв усе підряд. Але зараз на дев’ятому місяці я вгомонилася. Мені перестало хотітися стільки їсти на постійній основі. Кажуть, так організм готується до пологів. Хоча у рідних з’явилося ще більше бажання мене нагодувати», — розповіла знаменитість.

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