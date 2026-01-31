- Дата публікації
Категорія
- Гламур
Тишкевич пригадала початок стосунків із Томусяком і показала, який вони тоді мали вигляд
Артистка поділилась архівним фото з обранцем.
Українська акторка Катерина Тишкевич пригадала початок стосунків із чоловіком, актором Валентином Томусяком, і показала їхнє архівне фото 12-річної давності.
Пара вже майже сім років живе в щасливому шлюбі. Проте стосунки закоханих починались не так ідеально. Спочатку Валентин Томусяк був не надто серйозно налаштований.
Це Катерина Тишкевич пригадала в Instagram-stories. Артистка говорить, що спочатку Валентин Томусяк так би мовити пручався. Та це не лише не відштовхнуло акторку, а навпаки – ще більше її привабило.
"Цей молодий арієць трохи пручався на початку, чим по-справжньому мене зацікавив", - пригадала знаменитість.
Також Катерина Тишкевич поділилась архівною світлиною з Валентином Томусяком, яка була зроблена 2014 року, а саме 12 років тому. Пара позувала перед об'єкивом фотокамери, коли їхня романтична історія лише розпочиналась.
Нагадаємо, нещодавно Валентин Томусяк святкував день народження. Катерина Тишкевич показувала, як вони в Карпатах зустріли його 43-річчя.