Тишкевич шокувала, як зрадниця Байрак підставила її під час війни: "Серце прихопило від обурення"

Катерина Тишкевич та Оксана Байрак

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Українська акторка Катерина Тишкевич шокувала, яка скандальна режисерка Оксана Байрак, яка підтримує Росію, підставила її під час війни.

До повномасштабного російського вторгнення артистка товаришувала з Байрак, а також активно знімалася в її стрічках. До великої війни Тишкевич встигла зіграли роль у фільмі зрадниці "3+3?". Звичайно, в Україні картина в прокат не вийшла. Та режисерка віддала його російському телеканалу, де нещодавно відбувся показ.

"Останній мій проєкт був ще до початку повномасштабного вторгнення. Це була чотирисерійка "Пташка в клітці", здається, так називалась. Паралельно я знімалася в Байрак у головній ролі у фільмі "3+3?". До речі, буквально кілька місяців тому він вийшов, але не в нас – у Росії", - розповіла акторка в інтерв'ю Oboz.ua.

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Оксана Байрак / © instagram.com/ksanabayrak

Катерина Тишкевич неабияк обурилася, коли про це дізналася. Утім, артистку заспокоїла її колега Даша Трегубова, яка теж грала в цій картині. Акторка зазначила, що цим вчинком Байрак зробила гірше лише собі. Мовляв, у Росії чудово знають про чітку антивоєнну позицію Тишкевич та Трегубової, тож нехай тепер задаються запитаннями, чому на російському телебаченні показують свідомих українців.

"Я була дуже здивована, коли про це дізналася. Показ відбувся на Першому каналі. Написала Даші Трегубовій, яка теж грала в цій картині, бо аж серце прихопило від обурення. А Даша відписала, що на це можна подивитися і з іншого боку, мовляв, там прекрасно знають про нашу позицію, тому це їм треба хвилюватися, що дають ефір свідомих українців", - зазначила акторка.

Нагадаємо, нещодавно про зрадницю Оксану Байрак висловився актор Володимир Гладкий, який теж знімався в її проєктах. Артист пригадав, як скандальна режисерка розлютила його своїм повідомленням після початку повномасштабної війни, через що він її заблокував.