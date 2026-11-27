Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Українські актори Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк відверто розповіли, як поява первістка Даніеля вплинула на їхні стосунки.

У фотоблогу пара поділилася подробицями адаптації до нової ролі та не стала приховувати труднощів. Особливо складно Катерині стало тоді, коли чоловік поїхав на гастролі, а вона залишилася вдома сама з немовлям. За словами акторки, різниця у повсякденних обов’язках і можливостях кожного з них почала позначатися на емоційному стані та атмосфері в родині.

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Та, на щастя, негаразди позаду. Подружжя змогло оминути кризу завдяки чесним розмовам одне з одним і взаєморозумінню.

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«Для нас взагалі не дуже органічно якісь сварки, але я тепер розумію, чого багато пар не переживають перший рік батьківства. Нас помотало. Бо дитина — це багато нових умов. Тобі потрібно пристосуватися, твоє життя вже не буде таким, як раніше. Коли в одного все ж таки більше свободи, гастролей, а другий замкнений у чотирьох стінах з малюком — це трохи тисне на психіку й тече дах. Але слава Богу Валікк повернувся з гастролей і нам вистачило мудрості проговорити і повернути тепло в нашу оселю», — поділилася Тишкевич.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк з сином / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Акторка також зізналася, що після народження сина їм із чоловіком довелося переглянути чимало попередніх переконань і звичок. Зокрема, подружжя змінило підхід до організації сну малюка, а Катерина вирішила скоригувати власний раціон, виключивши деякі продукти.

«Є ціла низка речей, в чому ми „перевзулися“. Перше — спільний сон: дитина спить з нами. Питання до тих, хто розробляв ліжечка для діток: чому вони не придатні для дітей? Думали, що їжа не впливає на газики — тепер ми починаємо перевзуватися. Про всяк випадок бобові, газовані води й капусту ми виключили з мого харчування. Я була багатозадачною, а зараз дві дії мені важко поєднати», — розповіла акторка.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк з сином / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Попри складний період, подружжю вдалося поступово повернутися до гармонії. Тишкевич зазначила, що так звана криза третього тижня вже позаду, а сама родина готується відзначити перший місяць життя сина. Наприкінці свого допису Катерина з гумором відповіла на запитання про те, чи витримали їхні стосунки випробування батьківством.

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«Криза третього тижня позаду, будемо святкувати місяць нашого малюка. І здається, ми трохи краще ввійшли в ритм. Поки не розлучаємося? Поки ні», — пожартувала зірка.

Нагадаємо, нещодавно репер-військовий YARMAK з нагоди родинного свята показав дружину-красуню та двох їхніх дітей.

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