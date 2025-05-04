Тишкевич зізналась, як за 10 років змінилися стосунки з чоловіком Томусяком і як її хвороба на них вплинула

Валентин Томусяк і Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Українська акторка Катерина Тишкевич, яка раніше розкрила подробиці про стан здоров'я, поділилася, як за понад 10 років змінилися її стосунки з чоловіком, актором Валентином Томусяком.

Подружжя вже доволі тривалий час разом. Одні з найтяжчих моментів у житті Тишкевич, пов'язані зі станом здоров'ям, чоловік був поруч. Акторка зізнається, що часом вона не розуміє, за що йому ці всі випробування. Сам же Валентин Томусяк завжди поруч і підтримує дружину. В інтерв'ю Oboz.ua артистка зізнається, що її коханий говорить, що без неї його життя було б сумним.

"Знаєте, я досі не розумію, за що це все Валіку? Часто кажу, що це якась моя карма, яку йому чомусь доводиться разом зі мною проходити. А він каже, що його життя було б без мене дуже сумним", - ділиться артистка.

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Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Акторка також не соромиться говорити, що для неї їхній союз із чоловіком – це приклад здорових стосунків, хоча вони й базувалися спочатку на дружбі, підтримці та гумору. З часом взаємини пари стали лише глибшими, а почуття – сильнішими. Катерина Тишкевич переконана, що їй пощастило з чоловіком.

"Зізнаюся відверто, наше кохання будувалося не на карколомній пристрасті – сексі, вогні, ревнощах. Стосунки будували на дружбі, підтримці одне одного, гарному гуморі. І з часом відчуваю, що стосунки стають усе глибшими й глибшими. Мабуть, ще п'ять років я не кохала Валіка так сильно, як зараз. Мені дуже сильно пощастило з чоловіком. Наші взаємини – це приклад здорових, підтримуючих стосунків", - додала акторка.

Нагадаємо, раніше Катерина Тишкевич розповіла, як її підставила режисерка-зрадниця Оксана Байрак. Неприємний інцидент стався вже під час повномасштабної війни.