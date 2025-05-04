ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
2 хв

Тишкевич зізналась, як за 10 років змінилися стосунки з чоловіком Томусяком і як її хвороба на них вплинула

Катерина Тишкевич висловилася про стосунки з чоловіком Валентином Томусяком.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Валентин Томусяк і Катерина Тишкевич

Валентин Томусяк і Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка раніше розкрила подробиці про стан здоров'я, поділилася, як за понад 10 років змінилися її стосунки з чоловіком, актором Валентином Томусяком.

Подружжя вже доволі тривалий час разом. Одні з найтяжчих моментів у житті Тишкевич, пов'язані зі станом здоров'ям, чоловік був поруч. Акторка зізнається, що часом вона не розуміє, за що йому ці всі випробування. Сам же Валентин Томусяк завжди поруч і підтримує дружину. В інтерв'ю Oboz.ua артистка зізнається, що її коханий говорить, що без неї його життя було б сумним.

"Знаєте, я досі не розумію, за що це все Валіку? Часто кажу, що це якась моя карма, яку йому чомусь доводиться разом зі мною проходити. А він каже, що його життя було б без мене дуже сумним", - ділиться артистка.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

 Акторка також не соромиться говорити, що для неї їхній союз із чоловіком – це приклад здорових стосунків, хоча вони й базувалися спочатку на дружбі, підтримці та гумору. З часом взаємини пари стали лише глибшими, а почуття – сильнішими. Катерина Тишкевич переконана, що їй пощастило з чоловіком.

"Зізнаюся відверто, наше кохання будувалося не на карколомній пристрасті – сексі, вогні, ревнощах. Стосунки будували на дружбі, підтримці одне одного, гарному гуморі. І з часом відчуваю, що стосунки стають усе глибшими й глибшими. Мабуть, ще п'ять років я не кохала Валіка так сильно, як зараз. Мені дуже сильно пощастило з чоловіком. Наші взаємини – це приклад здорових, підтримуючих стосунків", - додала акторка.

Нагадаємо, раніше Катерина Тишкевич розповіла, як її підставила режисерка-зрадниця Оксана Байрак. Неприємний інцидент стався вже під час повномасштабної війни.

 

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie